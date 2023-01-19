تعاون بين «التنمية الأسرية» و«باب القصر»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة التنمية الأسرية صباح أمس اتفاقية تعاون مع فندق باب القصر، لإتاحة الفرصة لمستخدمي «بطاقة بركتنا» من المواطنين والمقيمين والاستفادة من مزايا الخصومات التي يوفرها الفندق على أسعار الإقامة في الغرف والأجنحة الفاخرة وفي المطاعم والنادي الصحي والشاطئ ومختلف المناسبات الخاصة بالحفلات. حضر التوقيع إبراهيم محمود محمد المحمود، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات والمغرب للتجارة والاستثمار العامة (امروك)، المالكة لفندق باب القصر.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود مؤسسة التنمية الأسرية الرامية إلى تعزيز جودة حياة كبار المواطنين ومن في حكمهم من المواطنين، وذلك انطلاقاً من رؤية المؤسسة ورسالتها ومجالات اهتمامها المتمثلة في الدعم لهذه الفئة المهمة في المجتمع، لضمان توفير الحياة الكريمة الآمنة والمستقرة لهم.

وقالت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية بالمناسبة: «نحن سعداء بهذا التعاون مع فندق باب القصر في أبوظبي، لتوفير المزيد من الخدمات والخصومات لكافة مستخدمي (بطاقة بركتنا)»، مشيرة إلى أهمية هذه البطاقة الإلكترونية التي تهدف إلى حصر الخدمات كافة المقدمة لكبار المواطنين ومن في حكمهم ضمن منظومة عمل واحدة تُسهل استفادتهم منها، وتعريف كبار المواطنين بالخدمات والتسهيلات المتوافرة والمقدمة لهم في القطاعات كافة على المستوى المحلي والاتحادي».

وأشارت الرميثي إلى أن هذه الاتفاقية التي وقعتها مؤسسة التنمية الأسرية مع فندق باب القصر أبوظبي، تأتي ترجمة لرؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي تستهدف توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والترفيهية كافة، بالشكل الذي يضمن اندماج هذه الشريحة المهمة في المجتمع، وتوفير الحياة الآمنة والمستقرة لهم.

وأكدت أن مؤسسة التنمية الأسرية تولي كبار المواطنين كافة أهمية كبيرة، وتحرص بشكلٍ دائمٍ على تخفيف الأعباء عنهم من خلال تسهيل وصولهم للخدمات وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية المتكاملة كافة لهذه الفئة المهمة في المجتمع، وذلك بهدف الارتقاء بجودة حياتهم وتمكينهم من المشاركة والانخراط في المجتمع باعتبارهم بركة الدار وجزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع الإماراتي.

من جانبه، قال يحيى بكر، الرئيس التنفيذي لشركة أمروك المالكة لفندق باب القصر أبوظبي، في تصريح عقب توقيع الاتفاقية: «إن إدارة الفندق يسعدها تقديم عروض حصرية متميزة لحاملي (بطاقة بركتنا) من كبار المواطنين والمقيمين، تماشياً مع توجيهات قيادة الإمارات لرعاية كبار السن والذين يمكنهم الاستفادة من خصم يتراوح ما بين 30% إلى 40% على الإقامة في الفندق واستخدام مرافقه الترفيهية الراقية، خاصة خدمات الطعام والشراب».

وأضاف: «يسرنا التعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية من خلال المشاركة في هذا العرض الرائع الذي يُساهم في تعزيز جودة حياة كبار المواطنين ومن في حكمهم من المقيمين حاملي (بطاقة بركتنا)، ونعد المستخدمين بتقديم مجموعة متنوعة من الميزات ذات القيمة المضافة والمصممة لتحسين أنماط حياة هذه الفئة المهمة».