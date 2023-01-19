سلطان بن أحمد يشهد حفل تخريج طلاب «دفعة اليوبيل الفضي» بجامعة الشارقة

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، حفل تخريج طلاب جامعة الشارقة «دفعة اليوبيل الفضي» لفصلي الصيف 2021 - 2022 والخريف 2022 - 2023، لدرجة البكالوريوس من مختلف الكليات.

وألقى سموه كلمة هنأ فيها الخريجين والخريجات، قائلاً: «عندما وقفت هنا في تخريج الفوجين الماضيين، كنت أحرص على أن أذكر أمام زملائكم وزميلاتكم بعض منجزات جامعة الشارقة لكي يفخروا بها وبالشهادات التي سيحصلون عليها، وأعتقد بأن هذه الدفعة هي الأوفر حظاً، فأنتم دفعة اليوبيل الفضي، وسيلتصق بكم هذا المسمى ما حييتم، فهنيئاً لكم، وهنيئاً لكل من وقف خلفكم وخلف اجتهادكم، فالفرحة اليوم في كل منزل، وأنا أشاهد بعضها على وجوه الآباء والأمهات هنا وكأني أشعر أيضاً بدفء الابتسامات خلف الشاشات».

وتناول سموه إنجازات جامعة الشارقة، مشيراً إلى مكانتها المرموقة قائلاً: «جامعتكم وهي تحتفل بمرور خمس وعشرين سنة منذ أن أسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ما زالت تجني ثمار الاجتهاد والحرص، فترتقي لتصبح الأولى على مستوى الدولة، وتقفز مئة وخمسين مرتبة ضمن أفضل ثلاثمئة جامعة، بحسب تصنيف التايمز لتقييم الجامعات العالمية للعام ألفين وثلاثة وعشرين، فحق لكم أن تفخروا بجامعتكم، وحق لنا أن نفخر بكم لأنكم جزءٌ من هذا الإنجاز». واختتم سمو رئيس جامعة الشارقة كلمته موجهاً النصح والإرشاد إلى الخريجين، ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح. وفي نهاية حفل التخريج، تفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، بمصافحة الطالب فريد محمد فريد العولقي وتهنئته وأسرته بمناسبة تفوقه وتخرجه بمرتبة الشرف الأولى وبمجموع 4/4 من تخصص التقنيات الحيوية.