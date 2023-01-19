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«إيواء» يشارك في مؤتمر أبوظبي الثالث للصحة النفسية المتكاملة

سارة شهيل
20 يناير 2023 02:00

أبوظبي (وام) 

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يشارك مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء» التابع لدائرة تنمية المجتمع، راعياً ذهبياً للنسخة الثالثة من مؤتمر أبوظبي للصحة النفسية المتكاملة، المزمع انعقاده يومي 20 و21 يناير الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».
يأتي هذا التعاون في إطار الشراكة المستمرة بين المركز ودائرة الصحة في أبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، الجهتين المنظمتين للمؤتمر، ويعكس الحرص المشترك على الارتقاء بخطط وآليات النهوض بالصحة النفسية بين أفراد المجتمع، والترويج لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، باعتبارها عوامل محورية لتعزيز منظومة القطاع الاجتماعي بأبوظبي.
كما يشارك المركز في فعاليات المؤتمر بجلسة عن العنف الأسري والصدمات النفسية، وأنشطة للترويج لخدماته ودوره في تقديم الدعم النفسي الفردي والجماعي والاستشارات الأسرية ضمن برامج إعادة التأهيل والتمكين التي يقدمها لحالات العنف.
ويعرض المركز، خلال فعاليات المؤتمر، عدداً من الأعمال الفنية التي أبدعتها الحالات المقيمة لديه في دور الإيواء ضمن جلسات العلاج بالفن والتأهيل النفسي.
وقالت سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»: «تعتمد مساعي مركز إيواء نحو نبذ العنف وغرس قيم المحبة والتآخي، بشكل أساسي، على جهود تعزيز الصحة النفسية لدى أفراد المجتمع بأبوظبي وتصب فيها».
وأضافت: «بينما تتضافر أهداف مؤتمر أبوظبي للصحة النفسية المتكاملة مع قيم مركز «إيواء» المؤسسية وتلتقي مع إيماننا القوي بأن كرامة الإنسان وعزته وسلامته النفسية والعقلية تقع في قمة الأولويات فقد أثمرت شراكتنا الراسخة مع دائرة الصحة في أبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية تعاونًا جديدًا يمهد للنهوض بالقطاع الاجتماعي من خلال الحث على توظيف التطورات العالمية الحاصلة في مجال الصحة النفسية».

أبوظبي
الإمارات
مؤتمر أبوظبي الدولي للصحة النفسية
الصحة النفسية
سارة شهيل
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