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«مؤتمر المتلازمات النادرة» 27 فبراير بالشارقة

متحدثون خلال المؤتمر الصحفي (من المصدر)
20 يناير 2023 02:00

لمياء الهرمودي (الشارقة)

نظمت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، صباح أمس، في مقر مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن مؤتمرها العلمي الدولي «المتلازمات النادرة المرتبطة بالإعاقة» الذي ينطلق يومي 27 و28 فبراير المقبل برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبالشراكة مع جامعة الشارقة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، في قاعة المنتدى الطلابي، بكليّة البنين جامعة الشارقة. 
وأكدت منى عبد الكريم اليافعي، مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، رئيس المؤتمر، خلال اللقاء الصحفي، أن المؤتمر هو الأوّل من نوعه على مستوى الوطن العربي، وأن المدينة تولي أهمية كبيرة للتوعية العلمية والمجتمعية، وتحرص على مواكبة أحدث وأفضل الممارسات العالمية التي من شأنها تطوير العمل والخدمات المُقدَّمة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، وأنها على ثقة تامّة، أنَّ مؤتمرها حول المتلازمات النادرة سيُمثّل نقطة تحوّل في المنطقة، تُسهم في توعية الكوادر المهنية والطبية بهذه المُتلازمات، وكيفية التعامل معها.
وأوضحت اليافعي مشاركة 8 دول عربية وأجنبية في المؤتمر هي الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، فرنسا، الجمهورية التونسية، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة فلسطين، حيث يضم المؤتمر أربعة محاور رئيسية هي «المحور الطبّي»، «المحور التربوي/ التأهيلي»، «الإرشاد الأسري»، ومحور «العلاج بالفن»، مع تنظيم ثلاث ورش عمل، أمّا أوراق العمل المشاركة فبلغت 27 ورقة، علماً بأن 54 مشاركاً يساهمون في جميع فعاليات المؤتمر.
وذكرت أن نسبة الطلاب من ذوي المتلازمات النادرة هي 3.88% من إجمالي 1647 طالباً ذا إعاقة تلقوا خدمات التربية الخاصة في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية منذ سبتمبر 2021 إلى يناير 2023، بإجمالي 64 طالباً، حيث تُبيّن هذه النسبة مقدار الأهمية الكبيرة التي توليها المدينة للطلاب ذوي المتلازمات النادرة، علماً بأن 47 طالباً من ذوي المتلازمات النادرة، سبق وأن تخرّجوا في المدينة خلال الأعوام الماضية. 
وألقت الدكتورة عائشة المهيري، مدير مكتب جودة الحياة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، كلمة أكدت فيها أهمية المؤتمر، مشيرة إلى الدور البارز للمؤتمر في تسليط الضوء على المتلازمات النادرة المرتبطة بالإعاقة وطرق التعامل معها، وزيادة الوعي والمعرفة لدى الكوادر الطبية المختصة، حول أحدث المستجدات والممارسات الطبية والعملية والتربوية والتأهيلية للأشخاص ذوي المتلازمات النادرة، بهدف دعم الجهود الوطنية لتعزيز اندماج هذه الفئة في المجتمع، وتحسين جودة حياتهم وحياة أسرهم.
من جهة أخرى، أشار الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، عبّر فيها عن اعتزازه بالجهود الطبية التي تبذلها مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، كما عبّر عن سعادة مدينة الشارقة للإعلام «شمس» أن تكون جزءاً من هذا العمل الإنساني الكبير الملهم عبر دعم ورعاية المؤتمر.

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سبق علمي
قال الدكتور أحمد فلاح العموش، مدير مركز الموارد لذوي الإعاقة، في كلمة بالنيابة عن الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة: «تكمن أهمية هذا المؤتمر في طبيعة موضوعه وأهدافه، حيث يعتبر سبقاً علمياً تسعى المدينة من خلاله بالشراكة مع جامعة الشارقة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى نشر الوعي بأحدث وأفضل الممارسات العربية والعالمية لدعم وتأهيل الأشخاص ذوي المتلازمات النادرة، ما ينعكس على جودة حياتهم وحياة أسرهم، كما تسعى المدينة من خلاله أيضاً إلى تعزيز الشراكات وتوحيد الجهود المؤسسية والمجتمعية لتبادل الخبرات العلمية والعملية باستضافة نخبة من المتخصصين والممارسين على مستوى العالم، ليسهم ذلك كله في حياة الأشخاص ذوي المتلازمات النادرة وأسرهم».

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