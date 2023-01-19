بلدية أبوظبي تنظم ورشة للتوعية بمتطلبات السلامة

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي ورشة عمل توعوية افتراضية استهدفت العاملين في قطاع البناء والإنشاء الناطقين بغير اللغة العربية.

وهدفت الورشة إلى توعية العاملين في القطاع من الناطقين بغير العربية بضرورة الالتزام باشتراطات ومتطلبات البيئة والصحة والسلامة المهنية في مواقع البناء والإنشاء، وضرورة توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حياة وسلامة العاملين والمتواجدين في المواقع.

وتطرقت الورشة إلى التعريف بالهيكل الإداري للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وأدوار ومسؤوليات بلدية مدينة أبوظبي في هذا المجال، وكذلك التعريف بأدوار وواجبات شركات البناء والإنشاء في توفير البيئة الصحية الآمنة للعاملين في المواقع، والتعريف بنظام الأداء الإلكتروني لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.

وقد تم التعريف كذلك بطرق الإبلاغ عن الحوادث ورفع النماذج الإلزامية في البرنامج الإلكتروني وفقاً لمتطلبات الصحة والسلامة المهنية في إمارة أبوظبي، كما تم في نهاية الورشة إفساح المجال لتلقي أسئلة واستفسارات المشاركين والإجابة عليها من قبل المتحدثين في الورشة.