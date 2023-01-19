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بلدية عجمان تتبنى خطة لتطوير «الحليو 2»

لقاء بين مسؤولي البلدية وأهالي منطقة الحليو 2 (من المصدر)
20 يناير 2023 02:00

عجمان (الاتحاد) 

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نظمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان جلسة حوارية مع أهالي منطقة الحليو 2، لمناقشة المشاريع الزراعية المزمع تنفيذها في العام الحالي، في إطار حرص الدائرة على زيادة المسطحات الخضراء والارتقاء بعجمان لتكون إحدى أهم المدن الخضراء، والتي توفر أجواء عيش هانئة وصحية للسكان، كما وتستطب السياح والزوار والمستثمرين من كل حدب وصوب.
وأكد أحمد سيف المهيري، مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة، أن الدائرة تسعى للاستماع لآراء السكان ومعرفة متطلباتهم، ورفعها للقيادة العليا، والأخذ بمقترحاتهم فهم الأقدر على تحديد الاحتياجات لمعرفتهم بأدق تفاصيل المنطقة، سعياً لإسعاد المجتمع وتوفير مقومات الرفاهية والسعادة للجميع. 
وأضاف المهيري أن الإمارة قدمت نموذجاً مميزاً في مجال الزراعة وزيادة الرقعة الخضراء، حيث بلغت عدد حدائق عجمان 37 حديقة، وسجل إجمالي المساحات الخضراء 2 مليون و200 ألف متر مربع، واتجهت الدائرة في إطار حرصها على ضمان جودة الحياة، لتنفيذ مشروع ساحات شعبية وسط المجمعات السكنية لتكون متنفساً طبيعياً لقاطني المنطقة. 
وأكد أن الدائرة تتبنى خطة واضحة ومتكاملة وشاملة تغطي كافة مناطق الإمارة، وعليه سيتم العمل خلال العام الجاري على استكمال مشاريع الزراعة وتوسعة نطاقها، مؤكداً أن المشاريع ستشمل منطقة الحليو 2، التي تعد منطقة حيوية يقطنها السكان ويرتادها الزوار على مدار الساعة، وتشهد زحفاً عمرانياً وسكانياً. 
 وتخلل الجلسة الحوارية عرض مشاريع الزراعة وخطط تطوير منطقة الحليو 2، واستعراض الأهداف المنشودة. 
من جانبهم ثمن السكان جهود الدائرة وحرصها الدائم على توفير أفضل الخدمات للجميع، مقدمين حزمة من الاقتراحات والتوصيات والأفكار البناءة.

بلدية عجمان
الإمارات
عجمان
منطقة الحليو بعجمان
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