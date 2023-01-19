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الملتقى الدولي للاستمطار ينطلق في أبوظبي الثلاثاء المقبل

الملتقى الدولي للاستمطار ينطلق في أبوظبي الثلاثاء المقبل
20 يناير 2023 02:01

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن مشاركة 46 متحدثاً من 18 دولة حول العالم من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، في فعاليات الملتقى الدولي للاستمطار، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة،  وينطلق الثلاثاء المقبل 24  يناير  الجاري ويستمر حتى 26 منه في فندق كونراد أبوظبي، بأبراج الاتحاد.
ويشهد الملتقى مشاركة عدد من الشخصيات البارزة وفي مقدمتهم معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، و البروفيسور بيتيري تالاس، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، و الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، والدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وعيسى الهاشمي الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة، في وزارة التغير المناخي والبيئة، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور راي أو. جونسون، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي.

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وقال  الدكتور عبدالله المندوس «نواصل إلى جانب شركائنا من المجتمع العلمي المختص استشراف مستقبل مجالات الاستدامة المائية والاستمطار، باعتبارها أحد المصادر المائية الحيوية حول العالم. لقد استطاع الملتقى الدولي للاستمطار الذي نحرص على تنظيمه بشكل دوري أن يرسخ مكانته كحاضنة متخصصة للخبراء والعلماء في هذا المجال».
وأشارت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، أنه إلى جانب التعرف على أحدث تطورات المشاريع البحثية الحاصلة على منحة البرنامج، نتطلع خلال هذه النسخة من الملتقى الدولي للاستمطار إلى تسخير الفرص والنتائج التي يوفرها البرنامج، لتعزيز التعاون الدولي في تطبيقات الاستمطار بالاستناد على مخرجات المشاريع الإحدى عشر التي خلصت إلى نتائج علمية يمكن الاستفادة منها.

الملتقى الدولي للاستمطار
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ملتقى الاستمطار الدولي
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