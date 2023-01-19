«إي إم نورماندي».. جامعة فرنسية جديدة في دبي

دبي (وام)

افتتحت جامعة «إي إم نورماندي» الفرنسية لإدارة الأعمال فرعها الإقليمي الأول في مجمّع دبي للمعرفة التابع لمجموعة «تيكوم»، في خطوة ترسخ مكانة دبي المتنامية من حيث التميّز في خدمات التعليم على مستوى المنطقة وانسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية «D33» التي تمّ إطلاقها مؤخراً.

حضر حفل افتتاح فرع الجامعة الإقليمي الجديد في مجمّع دبي للمعرفة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، واللواء مهندس وليد المناعي، مدير عام الإدارة العامة للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي، بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وجون لوي جريجوري، رئيس مجلس إي إم نورماندي، وعمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع التجاري، إلى جانب جمع من المسؤولين الحكوميين.

وتُعد «إي إم نورماندي» الجامعة الأولى المتخصّصة في إدارة الأعمال في دولة الإمارات والتي تقدّم شهادات البكالوريوس الحاصلة على الاعتماد الثلاثي من جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال ونظام معلومات الجودة البيئية ورابطة ماجستير إدارة الأعمال.

ولفت عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع التجاري، إلى اهتمام القيادة الرشيدة بقطاع التعليم انطلاقاً من دوره الأساسي في بناء مجتمع مزدهر قائم على اقتصاد المعرفة، وقادر على التكيف مع التحديات ومواكبة التطلعات، وإيجاد بيئة تنافسية ومرنة جاذبة للجامعات ومؤسسات التعليم العالي والطلبة من شتى أنحاء العالم.

وعبر الدكتور خير الدين المؤخّر، رئيس جامعة «إي إم نورماندي» لإدارة الأعمال في دبي، عن فخر الجامعة الجديدة بافتتاح فرع لها في إحدى أبرز المدن العالمية ذات التعدّد الثقافي مثل دبي، مؤكداً الالتزام التامّ بتطوير الكوادر التعليمية من طلاب وأعضاء هيئة تدريس من خلال التصنيف ضمن 1% من أفضل جامعات العالم الحاصلة على الاعتماد الثلاثي في ما يتعلق ببرامج شهادة البكالوريوس.