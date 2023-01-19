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معرض لتوظيف ذوي الإعاقة بالشارقة

خلال افتتاح فعاليات معرض التوظيف (الاتحاد)
20 يناير 2023 02:00

الشارقة ( الاتحاد) 

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نظم مركز مسارات للتطوير والتمكين التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أمس، في بيت الحكمة، فعاليات معرض التوظيف الأول للأشخاص من ذوي الإعاقة، بدعم وشراكة استراتيجية مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة 13 جهة حكومية وخاصة.
ويهدف المعرض إلى دعم الباحثين عن عمل والخريجين من ذوي الإعاقة، وإيجاد منصة لهم للتعرف على الفرص الوظيفية التي تتيحها الجهات المشاركة، فضلاً عن تطوير مهاراتهم والاطلاع على الوظائف التي يتطلبها سوق العمل. 
وشهد افتتاح المعرض عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والدكتورة هنادي السويدي، مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم، مدير مركز مسارات للتطوير والتمكين بالإنابة.

الإمارات
ذوي الإعاقة
الشارقة
مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية
معرض التوظيف
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