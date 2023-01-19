«محمد بن راشد للفضاء»: إطلاق مهمة رواد الفضاء العرب ليس قبل 26 فبراير

دبي (الاتحاد)

أكد مركز محمد بن راشد للفضاء، أن أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، والتي تعد ثاني مهمة ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، ستنطلق في موعد لن يكون قبل 26 فبراير المقبل.

سينطلق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، على متن مركبة «دراجون» التابعة لشركة سبيس إكس من المجمع رقم 39A بقاعدة كيب كانافيرال الفضائية، في ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة، وسيتولى النيادي مهمة مهندس طيران البعثة 69.

سيُعقد مؤتمر صحفي بمشاركة سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن قبل موعد الإطلاق لتسليط الضوء على تفاصيل المهمة.

وتشمل مهمة فريق «Crew -6» إجراء سلسلة من التجارب والأبحاث المتقدمة، التي تهدف التوصل لنتائج علمية مهمة. وتندرج المهمة ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، والذي يشرف على تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين لخوض مهمات علمية مختلفة.