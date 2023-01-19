الجمعة 20 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

3867 مستفيداً من «الصلح خير» في أبوظبي

3867 مستفيداً من «الصلح خير» في أبوظبي
20 يناير 2023 02:01

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الشعبة البرلمانية» تشارك في اجتماعات البرلمان العربي
رئيس الدولة: دفع الحوار للخروج بحلول سياسية للأزمة الأوكرانية

استفاد 3867 شخصاً من الجلسات التوجيهية والإرشادية والمحاضرات التوعوية والورش التدريبية، ضمن برنامج «الصلح خير» للتوجيه الأسري بدائرة القضاء في أبوظبي، والذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي وتمكين الأزواج من تجاوز الخلافات الأسرية بأساليب مبتكرة، وذلك من خلال 46 محاضرة وورشة تفاعلية، عُقدت عن بُعد عبر الاتصال المرئي، على مدار عام 2022.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن مبادرات التوجيه الأسري تستهدف زيادة نسب الصلح وحل الخلافات بالوسائل الودية، وصولاً إلى اتفاق يرضي الطرفين للمحافظة على الاستقرار الأسري، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بأهمية تعزيز الحلول البديلة للتقاضي، ولاسيما في النزاعات المرتبطة بالأسرة للحفاظ على تماسكها وترابطها.
وأشار إلى أن التوسع في تنفيذ المحاضرات التثقيفية والتوجيهية، ضمن برنامج «الصلح خير»، وإتاحة الحضور عن بُعد لجميع أفراد المجتمع، يستهدف توصيل الرسائل التوعوية إلى شريحة واسعة من الأسر، بما يسهم في الحد من حالات الطلاق والحفاظ على العلاقات الأسرية، وذلك من خلال توعية الأزواج وتدريبهم على المهارات اللازمة لمعالجة خلافاتهم الزوجية، مع الحفاظ على السرية والخصوصية التامة.
وأوضح أن برنامج الصلح خير، يختص بنظر النزاعات المتعلقة بحالات الطلاق، الخلع، والطاعة الزوجية، إذ يتضمن آليات مبتكرة لتوطيد وتقوية العلاقة بين أفراد الأسرة، عن طريق جلسات توجيهية مكثفة مع موجهين أسريين معتمدين، وتنظيم ورش تدريبية غنية بالوسائط المتعددة والتمارين التفاعلية لاكتساب مهارات التعامل مع النزاعات، فضلاً عن إعداد خطة متابعة لضمان الالتزام باتفاقية الصلح، والتصدي لأي عقبات قد تطرأ أثناء تنفيذها.

أبوظبي
الإمارات
مبادرة الصلح خير
دائرة القضاء
دائرة القضاء في أبوظبي
التوجيه الأسري
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
طائرات جاثمة على مطار في نيويورك
عربي ودولي
أميركا تكشف سبب تعطل آلاف الرحلات الجوية
اليوم 08:00
البيت الأبيض يحذر الجمهوريين من «الهاوية»
عربي ودولي
البيت الأبيض يحذر الجمهوريين من «الهاوية»
اليوم 02:03
ضابط أمن يوقف سيارة عند مدخل جامعة غاريسا الكينية (رويترز)
عربي ودولي
مسؤول سابق في «البنتاجون»: خطر الإرهاب يزحف من غرب أفريقيا إلى شرقها
اليوم 02:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©