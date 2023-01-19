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شرطة دبي تستقبل وفداً من جامعة نافارا الإسبانية

خلال استقبال الوفد (من المصدر)
20 يناير 2023 02:00

دبي (الاتحاد)

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استقبل اللواء الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، وفداً من كلية الدراسات العليا للأعمال بجامعة نافارا الإسبانية، إحدى أفضل 10 كليات في العالم، برئاسة البروفسورة موريس لاهير، وذلك للاطلاع على أحدث الأنظمة في إدارة العمليات والخدمات في شرطة دبي.ورحب السويدي، بأعضاء الوفد الضيف، والذي يضم 44 طالباً وطالبة من الدراسات العليات بالكلية من 32 جنسية مختلفة، والطاقم الأكاديمي المشرف على الزيارة، متمنياً التوفيق لهم في الاطلاع على أحدث أنظمة العمل واستراتيجية إدارة العمليات والخدمات في شرطة دبي. واصطحب اللواء السويدي الوفد إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في القيادة العامة لشرطة دبي، للاطلاع على منظومة العمل في الإدارة وأحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة، إلى جانب الاطلاع على أبرز تجهيزات المركز والإضافات الحديثة فيه؛ مثل الخريطة ثلاثية الأبعاد ونظام إدارة ومراقبة الدوريات وتوزيعها على أرض الواقع، بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة.

شرطة دبي
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نافارا
غيث غانم السويدي
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