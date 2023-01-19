شرطة دبي تعرض «المعثورات» في «إنترسك»

دبي (الاتحاد)

اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي، أمس، مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 24 من المعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة «إنترسك»، في مركز دبي التجاري العالمي، عارضةً الخدمات النوعية والذكية التي يوفرها نظام برنامج المفقودات والمعثورات، وموقع شرطة دبي الإلكتروني، ومركز الاتصال 901، إلى جانب خدمات مركز شرطة الخيالة.

وشهدت منصة شرطة دبي على مدار 3 أيام من المعرض إقبالاً كبيراً من الزوار، الذين اطلعوا على أبرز الابتكارات الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد المجتمع، واستمعوا لشرح حول الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، خاصة المُتعلقة بمجال الأمن والسلامة العامة.

وقدمت شرطة دبي في اليوم الثالث والأخير من المعرض شرحاً للزوار حول نظام برنامج المفقودات والمعثورات الذكي، الحائز على الاعتماد العالمي في الابتكار، والمرتبط مع القطاعات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، والقطاعات العامة والخاصة، وجميع شرائح المجتمع بصورة ذكية ومبتكرة.

كما قدمت شرطة دبي عبر منصتها شرحاً للجمهور حول موقعها الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية، وشرحاً للخدمات التي يقدمها مركز الاتصال 901.

شرطة الخيالة

قدم مركز شرطة الخيالة شرحاً إلى زوار المعرض حول الخدمات التي يقدمها إلى الجمهور، ومنها تدريب الفروسية، وخدمة تأهيل الفرسان لسباقات القدرة والتحمل، وخدمة جلسات التدريب العلاجي بركوب الخيل لأصحاب الهمم، وخدمة عروض فرقة الخيالة، وتأجير الخيول، وخدمة نقل الخيول، وخدمة الترفيه بركوب الخيل في الصحراء، وركوب «البوني» الخيول الصغيرة.