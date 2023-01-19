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شرطة رأس الخيمة تُناقش «إعداد فريق صُنّاع القرار»

شرطة رأس الخيمة تُناقش «إعداد فريق صُنّاع القرار»
20 يناير 2023 02:00

رأس الخيمة (الاتحاد)

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زار وفد من إدارة المهام الخاصة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، القيادة العامة لشرطة دبي، برئاسة العقيد ركن دكتور يوسف سالم بن يعقوب مدير إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، يرافقه عدد من ضباط القيادة بهدف تعزيز التعاون والشراكة لتطوير العمل، ضمن إطار تطوير مشروع «إعداد فريق صُنّاع القرار»، وذلك بهدف تطوير مهارات الموظفين المعنيين بالمشروع.
ورحبت القيادة العامة لشرطة دبي، بالوفد الزائر من شرطة رأس الخيمة، معربة عن رغبتها واستعدادها لدعم مشروع «إعداد فريق صُنّاع القرار» بالتعاون المشترك بين الجهتين، والعمل على رسم خارطة طريقة واضحة الأهداف والخطى سعياً للشروع في تنفيذ المشروع، بما يحقق مستهدفاته، وتطلعات القيادة الرشيدة، ووزارة الداخلية، في نشر وتعزيز الأمن والأمان.

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