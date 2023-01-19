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شرطة عجمان توقع اتفاقية مع «معهد المشاريع»

علي الشامسي ومحمد رضا وعدد من الضباط عقب التوقيع (من المصدر)
20 يناير 2023 02:00

عجمان (الاتحاد) 

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وقعت القيادة العامة لشرطة عجمان، مذكرة تعاون مع معهد إدارة المشاريع فرع الإمارات بالمنطقة الحرة، كأول جهة أمنية على مستوى الدولة، بشأن تبادل المعارف والخبرات حول أفضل الممارسات في استراتيجيات إدارة المشاريع.
وقع الاتفاقية العميد علي عبيد الشامسي، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء من القيادة العامة لشرطة عجمان، والدكتور محمد الرضا رئيس معهد إدارة المشاريع.
وأكد العميد علي الشامسي، أن القيادة العامة لشرطة عجمان وقعت العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون المشترك مع مؤسسات القطاع الخاص والعام، بهدف تبني أفضل الممارسات العالمية، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي تحتم على الجميع بذل جهود مضاعفة للتعامل مع التحديات، خاصة أفضل الممارسات في استراتيجيات إدارة المشاريع، والحرص على الاستفادة من التجارب العالمية في إدارة المشاريع.
وقال الدكتور محمد رضا، أن أهداف المعهد تطوير الجهود، فيما يتعلق بالشراكة الإستراتيجية، وبناء علاقة قوية مع القطاع الحكومي والخاص بالإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ومواصلة تطويرها، وجاء ذلك تحقيقاً لرؤية المعهد الاستراتيجية التي تهدف إلى قيادة أعضاء الفرع والشركاء، لتبني المنهجية الرشيقة والمبتكرة والمنتجة في منصة نمو اقتصاد المشروع، حيث إن استراتيجية معهد إدارة المشاريع فرع الإمارات 2020-2024 مدفوعة بالتقدم في صناعة إدارة المشاريع، تماشياً مع التحديات التي ظهرت مؤخراً مع انتشار جائحة عالمية التي كانت سبب في تغيير طريقة العمل.

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