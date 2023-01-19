%60 من المراجعين لعيادات «الأنف والحنجرة» يشكون اضطرابات الصوت

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلن الدكتور تامر مسلم الأستاذ بقسم الأنف والأذن بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، نائب رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر العالمي لجمعيات الأنف والأذن والحنجرة الذي تستضيفه حالياً دولة الإمارات، عن استخدام الروبوتات في طرق التشخيص والعلاج الجديدة لأمراض الارتجاع الحنجري.

وأكد في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن التوتر والقلق من أهم الأسباب المؤدية لأمراض اضطرابات النوم، بالإضافة إلى الأسباب العضوية التي من أبرزها تضخم الحاجز الأنفي والسمنة وتناول الوجبات السريعة

وأشارت إلى أن اضطرابات ارتجاع المريء البلعومي، من الأمراض التي أصبحت في تزايد خلال السنوات القليل الماضية، بسبب أنماط الحياة والاعتماد أكثر على الوجبات السريعة والجاهزة، لافتاً إلى أن أمراض الارتجاع المريئي تشكل 10% من نسبة المراجعين لعيادات الأنف والأذن والحنجرة.

وقال: «ما يتراوح بين 50 و60% من المراجعين لعيادات الأنف والأذن والحنجرة يشكون من اضطرابات الصوت بسبب الارتجاع الحنجري البلعومي، والمكون الأساسي لهذا الارتجاع هو أحماض المعدة وإنزيماتها».

وأشار إلى أن الارتجاع الحنجري البلعومي يؤدي إلى أعراض كثيرة جداً، منها الكحة المزمنة و«النحنحة» المتكررة وإفرازات الحنجرة الكثيفة.

وذكر أن المؤتمر يتناول الجديد في سبل التشخيص والعلاج في 13 تخصصاً طبياً دقيقاً تتعلق بأمراض الأنف والأذن، والحنجرة، والرقبة، والرأس.

ولفت إلى أن من بين الموضوعات التي يناقشها المؤتمر بالتفصيل حساسية الجيوب الأنفية والمناعة والأحبال الصوتية وأورام الأنف والأذن والحنجرة والاتزان، وجراحاتها، بالإضافة إلى آخر التطورات والتحديثات الطبية في جراحات تجميل الأنف والوجه والفكين.

وشدد على أهمية التشخيص المبكر لأمراض فقدان حاسة السمع عند الأطفال، لافتاً إلى أن هذه المشكلة ترتبط بشكل وثيق بالعامل والوراثي بسبب الزواج من الأقارب، مؤكداً ضرورة وأهمية الفحص المبكر للمواليد.

وأشار إلى أنه تم عقد ورش عمل تدريبية على رؤوس بشرية مستقدمة من الخارج لتدريب الأطباء حديثي التخرج على جراحات الأذن وتجميل الأذن وأمراض النوم.

وأفاد مسلم، أن أمراض النوم من التخصصات الطبية الحديثة نسبياً وهو يرتبط بانسداد التنفس أثناء النوم، ولذلك فالمؤتمر يطرح سبل التشخيص الحديثة لأمراض النوم ويتعرض لأسبابها ومستويات ضيق التنفس.



7000 مشارك

يواصل مؤتمر الاتحاد العالمي لجمعيات الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق فعالياته حتى يوم غد في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة قرابة 7000 طبيب متخصص من نحو 180 دولة.

وتعرض أكثر من 102 شركة متخصصة أحدث تقنيات السمعيات وأجهزة المناظير، في أول اجتماع بالحضور المباشر للمؤتمر على مستوى العالم منذ عام 2017، وضمن أول انعقاد للحدث العالمي الكبير في منطقة الخليج العربي.

ويتخلل برنامج المؤتمر استعراض مجموعة متنوعة من الحالات المرضيّة، وجلسات نقاش، وحوارات الخبراء، وورش عمل متخصصة لتطوير المهارات، وذلك لتشجيع الباحثين والأطباء وخبراء الرعاية الصحية على مشاركة وتبادل المعارف والخبرات فيما بينهم.