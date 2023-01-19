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«كليفلاند كلينك أبوظبي» يتعاون مع طب جامعة الإمارات

الجانبان عقب التوقيع (من المصدر)
20 يناير 2023 02:00

أبوظبي (الاتحاد)

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وقع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، مذكرة تفاهم مع كلية الطب والعلوم الصحية - جامعة الإمارات العربية المتحدة. وتؤسس المذكرة الموقعة بين الجانبين تحالفاً طموحاً للعمل على تطوير البحث والتعليم بما يتماشى مع رؤية المستشفى الرامية للارتقاء بالقطاع الصحي في  الإمارات والمنطقة عموماً.
وقالت الدكتورة سوسن عبد الرازق، الرئيس التنفيذي المؤقت للمكتب الأكاديمي في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: تأتي الاتفاقية لتؤسس منصة تعود بالنفع علينا معاً، الأمر الذي سيساعدنا في تحقيق تلك الأهداف، لتعود بالمقابل بالنفع على المجتمعات المحلية والمنطقة بأسرها.
وقال الدكتور جمعة الكعبي، عميد كلية الطب والعلوم الصحية بالإنابة: يأتي التعاون مع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي ليرتقي بتجارب الطلاب ويتيح آفاقاً جديدة للبحوث.

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