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رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني
19 يناير 2023 22:12

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا الصديقة .. بحثا خلاله علاقات البلدين وسبل تطويرها.

كما تناول الجانبان خلال الاتصال مستجدات الأزمة الأوكرانية وعدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال أهمية استمرار التواصل ودفع الحوار للخروج بحلول سياسية للأزمة الأوكرانية في ظل التداعيات الإنسانية والاقتصادية التي فرضتها على العالم أجمع. كما أكد سموه النهج الإنساني لدولة الإمارات في تقديم العون لشعوب العالم كافة في مختلف الظروف .. مشدداً سموه على دعم دولة الإمارات لجميع المبادرات والجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار والسلام.

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كما قدم سموه تعازيه إلى الرئيس فلوديمير زيلينسكي في مقتل دنيس موناستيرسكي وزير الداخلية الأوكراني وعدد من المسؤولين والمدنيين إثر حادث تحطم طائرة. من جانبه أعرب فخامة الرئيس الأوكراني عن شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للدعم الإنساني الذي تواصل تقديمه دولة الإمارات إلى الشعب الأوكراني وإلى دور سموه الفاعل من أجل السلام.

المصدر: وام
الإمارات
أوكرانيا
محمد بن زايد
فولوديمير زيلينسكي
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