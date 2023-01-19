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رئيس الدولة يبحث مع رئيس الكونغو الديمقراطية العلاقات الثنائية

رئيس الدولة يبحث مع رئيس الكونغو الديمقراطية العلاقات الثنائية
19 يناير 2023 19:41

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة فيلكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة، مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في مختلف المجالات.

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ورحب صاحب السمو رئيس الدولة - خلال اللقاء الذي جرى اليوم في قصر الشاطئ - بفخامة فيلكس تشيسكيدي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة يحضر خلالها " أسبوع أبوظبي للاستدامة ".. وعبر سموه عن تمنياته للكونغو الديموقراطية الصديقة بالنماء والسلام والاستقرار. وأكد الجانبان خلال المباحثات الحرص المتبادل على تعزيز الروابط الاقتصادية والتنموية بين البلدين الصديقين، واستثمار الفرص المتاحة لتوسيع قاعدة المصالح المشتركة لمصلحة شعبيهما. حضر اللقاء.. معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة وسعادة هزاع محمد القحطاني سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية الكونغو.

المصدر: وام
الإمارات
الكونغو
محمد بن زايد
الكونغو الديمقراطية
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