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22 يوماً من الفحص المجاني لسرطان الثدي في إمارات الدولة

22 يوماً من الفحص المجاني لسرطان الثدي في إمارات الدولة
19 يناير 2023 18:21

خصصت مسيرة " فرسان القافلة الوردية " 9 عيادات ثابتة في ست من إمارات الدولة تبدأ اعتبارا من الغد تقديم فحوصات مجانية للكشف عن سرطان الثدي والتوعية بأخطاره لمختلف أفراد المجتمع رجالاً ونساء من المواطنين والمقيمين وتستمر حتى 10 فبراير المقبل .
وتستقبل الفرق الطبية أفراد المجتمع الراغبين بإجراء الفحوصات وطرح استفساراتهم حول المرض ما بين الساعة 4 - 10 مساء .


وتسعى القافلة الوردية - وهي مبادرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان المعنية بنشر الوعي بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه من تخصيص عيادات ثابتة قبل انطلاق مسيرة "فرسان القافلة الوردية" في 4 فبراير إلى توفير خدمات التشخيص المبكر لسرطان الثدي لأكبر عدد من الأفراد ونشر التوعية بأساليب الفحص والوقاية منه والطرق الكفيلة باكتشاف المرض في وقت مبكر إضافة إلى تقديم الجلسات التوعوية والمبادرات الإرشادية حول المرض.

ففي الشارقة خصصت القافلة الوردية 3 عيادات ثابتة في واجهة المجاز المائية وميغا مول ومركز اللولو للتسوق فرع البطينة، فيما تقدم العيادة الثابتة في دبي خدمات الفحص المجاني في كل من مردف سيتي سنتر ومركز اللولو للتسوق في البرشاء، أما في عجمان فخصصت القافلة الوردية عيادة السوق الصيني لإجراء عمليات الفحص للرجال والسيدات.
وتستقبل أم القيوين الراغبين بإجراء الفحوصات والاستشارات المجانية في مركز اللولو في مول أم القيوين وفي إمارتي رأس الخيمة والفجيرة يتمكن المواطنون والمقيمون رجالا ونساء من إجراء الفحوص الطبية وفحوص الكشف عن سرطان الثدي في العيادات الثابتة التابعة لمسيرة فرسان القافلة الوردية الموزعة على مركز اللولو في مول رأس الخيمة ومركز لولو للتسوق في لولو مول الفجيرة.

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