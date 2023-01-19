ملك البحرين يستقبل رئيس الدولة في مقر إقامته

استقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة اليوم - في مقر إقامته في أبوظبي - أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله".

ورحب جلالة الملك حمد بن عيسى بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. وتبادلا الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن متانة الأواصر الأخوية المتجذرة التي تجمع البلدين الشقيقين وقيادتيهما وشعبيهما سائلين المولى عز وجل أن يديم على البلدين نعم الأمن والاستقرار والازدهار.

كما تناولا التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة وتلبي تطلعاتهما شعبي البلدين وأجيالهما المقبلة إلى مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً. وأعرب جلالة ملك البحرين عن شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو رئيس الدولة لاستضافة اللقاء الأخوي التشاوري الذي جمع عدداً من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية..مثنياً على الدور المحوري الفاعل الذي تضطلع به دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الساحتين الإقليمية والدولية وجهودها الخيرة في نصرة قضايا الأمة ودعم منظومة العمل الخليجي والعربي المشترك لمواجهة مختلف التحديات وحرصها على تعزيز مقومات الأمن والاستقرار ونشر السلام في المنطقة. رافق سموه خلال الزيارة..سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

كما حضر اللقاء ..سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في البحرين.