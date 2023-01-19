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الإمارات

«الموارد البشرية والتوطين» تدعو للاستفادة من سداد الأجور إلكترونياً

شعار وزارة الموارد البشرية والتوطين
19 يناير 2023 16:54

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل الذين يعمل لديهم عمال مساعدين إلى التسجيل في نظام حماية الأجور للاستفادة من المميزات التي يوفرها لهم والحلول المبتكرة التي تمكنهم من دفع أجور العاملين لديهم بأسهل الطرق وأيسرها.

وتوفر الوزارة بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي لجميع أصحاب العمل خيار سداد أجور العمالة المساعدة إلكترونياً عن طريق البنوك أو مكاتب الصرافة أو المؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها بتقديم الخدمة من قبل المصرف المركزي.

وقال عبد الله النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للعمالة المساعدة : إن اتاحة المجال أمام أصحاب العمل لسداد أجور العمالة المساعدة من خلال النظام ، يأتي في إطار سعي الوزارة نحو تطوير منظومة الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، تلبية لتطلعاتهم واحتياجاتهم وبالشكل الذي ينسجم مع التشريعات المنظمة لعمل هذه الفئة من العمالة لا سيما وأن نظام حماية الأجور من شأنه تمكين أصحاب العمل من توثيق دفع أجور العمالة المساعدة التي تعمل لديهم ويعزز في الوقت نفسه الحماية في عمليات صرف هذه الأجور.

وأكد النعيمي أهمية نظام حماية الأجور في تعزيز مبدأ الشفافية واستقرار وحماية طرفي العلاقة التعاقدية إلى جانب ضمان بقاء وزارة الموارد البشرية والتوطين على إطلاع دائم بالبيانات المتعلقة بالأجور والحد من المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور فضلاً عن توفير بيئة عمل آمنة للعمالة المساعدة وهو ما ينعكس إيجاباً على تعزيز مكانة الدولة كوجهة مثالية آمنة للعيش والعمل. وبإمكان أصحاب العمل الاستفادة من مميزات سداد أجور العاملين المساعدين لديهم بمختلف المهن الكترونياً بعد أن يتم التسجيل في النظام والتعاقد مع الجهات المالية المصرح لها من قبل المصرف المركزي بتقديم الخدمة التي سيتم تطبيقها على خمس مهن من بين 19 مهنة للعمالة المساعدة إعتبارا من 1 أبريل المقبل وذلك بناءً على القرار الوزاري رقم 675 لسنة 2022 بشأن سداد أجور بعض مهن عمال الخدمة المساعدة عبر نظام حماية الأجور. وتشمل المهن المشار إليها، مهندس زراعي خاص ومندوب خاص ومقدم رعاية منزلية ومدرس خاص ومدرب خاص، تسديد أجورهم من خلال النظام ، وذلك بإستثناء العامل المساعد الذي لديه شكوى عمالية منظورة أمام القضاء ولا يعمل لدى صاحب العامل، والعامل المساعد الذي قُيد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، والعامل المساعد الجديد خلال فترة 30 يوماً من تاريخ بداية عقد عمله. يذكر أن مهن العمالة المساعدة الـ19 تشمل كل من المستخدم، البحار، الحارس، الراعي، السايس، المضمر، الصقار، العامل، مدبرة المنزل، الطباخ، مربية الأطفال، المزارع، البستاني، السائق الخاص، المهندس الزراعي الخاص، المندوب الخاص، مقدم الرعاية المنزلية، المدرس الخاص والمدرب الخاص.

وبدأت دولة الإمارات في تطبيق نظام حماية الأجور على العاملين في منشآت القطاع الخاص في 2009 ، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي الكبير على استقرار علاقة العمل التعاقدية بين أصحاب العمل والعاملين في هذا القطاع.

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المصدر: وكالات
مصرف الإمارات المركزي
العمالة المساعدة
الموارد البشرية والتوطين
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