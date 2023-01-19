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أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة

أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
19 يناير 2023 16:44

إبراهيم سليم (أبوظبي)
شهدت مناطق متفرقة من الدولة هطول أمطار وجريان بعض الشعاب، مع استمرار الرياح شمالية غربية اليوم، نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س، والبحر مضطرب الموج ويصل ارتفاع الموج إلى 7 أقدام في الخليج العربي
وشملت مناطق الهطول الرفيعة، وكلباء، والبطائح بالشارقة ومطار الفجيرة الدولي، والجرف والحميدية، والنعيمية بعجمان، ومناطق متفرقة، وبلغت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 5 درجات مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، كما سجل جبل مبرح 7.3 درجة مئوية، في تمام الساعة 6.15 صباحاً، وسجل حرس حدود الجزيرة 8.7 درجة مئوية، في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً.
وساد طقس غائم جزئياً بوجه عام، مع ظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، على البحر، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية الشمالية والبحر، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، ويكون رطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، السرعة، تنشط أحياناً على البحر وسرعتها تصل إلى 40 كم في الساعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد نوه عن حالة جوية على الدولة خلال الفترة من ليل الثلاثاء 17 إلى الاثنين 23 يناير 2023، حيث تتأثر الدولة خلال هذه الفترة بمرور امتداد منخفضات جوية مختلفة سطحية وعلوية، حيث تتأثر الدولة يومي الثلاثاء والأربعاء بامتداد منخفض جوي من الجنوب الغربي، يصاحبه امتداد منخفض علوي من الغرب، بينما من يوم الخميس إلى يوم الاثنين تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي من الشرق، يصاحبه تيار هوائي علوي من الغرب معه كتلة هوائية باردة.

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