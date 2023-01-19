نهيان بن مبارك يشهد انطلاق فعاليات اليوم المفتوح لصندوق الوطن 24 يناير
نهيان بن مبارك يشهد انطلاق فعاليات اليوم المفتوح لصندوق الوطن 24 يناير
19 يناير 2023 16:39
تنطلق فعاليات اليوم المفتوح الذي يحمل شعار "اسهامات صندوق الوطن في توفير فرص العمل المنتج أمام أبناء وبنات الإمارات" يوم 24 يناير الجاري ويُنظمه صندوق الوطن على أرض المعارض في أبوظبي برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة الصندوق .
يسلط اليوم المفتوح الضوء على توفير فرص العمل، ودور الصندوق ومبادراته في الإسهام في مجال توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وتمكينهم من أخذ زمام المبادرة والريادة في هذا المجال وفقا للروية الحكيمة للقيادة الرشيدة.
يحضر فعاليات اليوم المفتوح معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين وعدد كبير من القيادات الحكومية، وأعضاء مجلس إدارة صندوق الوطن، والشركاء من القطاع الخاص، وحشدٌ من أصحاب المشاريع والمبادرات الناجحة التي دعمها الصندوق.
وقال ياسر القرقاوي المدير العام لصندوق الوطن إن انطلاق فعاليات اليوم المفتوح تحت عنوان "اسهامات صندوق الوطن في توفير فرص العمل المنتج امام أبناء وبنات الإمارات" بحضور بارز لقيادات بالقطاعين الحكومي والخاص وحشد من شباب الإمارات من أصحاب المشاريع والمبادرات، يهدف إلى إبراز رؤية صندوق الوطن ودوره في دعم وتعزيز قدرات الشباب لتحقيق أهدافهم في وظائف بالقطاع الخاص أو إطلاق مشاريعهم الخاصة، والتي تتكامل مع رؤية حكومتنا الرشيدة في تعزيز قدرات الشباب ودعمهم من أجل استثمار طاقاتهم المبدعة لصناعة مستقبل واعد لهم سواء من خلال ريادة الأعمال والعمل بالقطاع الخاص في المجالات متعددة الأنشطة.
وأضاف القرقاوي أن اليوم المفتوح الذي يحظى بدعم مباشر ورعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان يضم مجموعة متنوعة من الفعاليات تركز على الوظائف وفرص التوظيف في القطاع الخاص "التوفيق بين الوظائف المعروضة والمهارات المطلوبة لهذه الوظائف"، إضافة إلى ريادة الأعمال والأعمال الناشئة، وإطلاق اعمال جديدة وتنمية وتطوير ما هو قائم.
وقال إن برنامج اليوم المفتوح يشهد طرح البحوث المتعلقة بالوضع القائم والآفاق المستقبلية للتوظيف إضافة إلى برنامج تدريبي متخصص في مجال العمل الرقمي الحر.. مشيرا إلى أنه سيتم اختيار مجموعة من المشروعات الشبابية الفائزة بمسابقة صندوق الوطن في مجال ريادة الأعمال والتي سيتم رعايتها، ويضم البرنامج جلسات حوار ونقاش ومناظرات ومسابقات.
وأكد القرقاوي حرص صندوق الوطن على إبراز جهود شركائه خلال فعاليات اليوم المفتوح عبر إطلاق معرض قصص النجاح والشركاء والذي يضم أبرز شركات القطاع الخاص التي توظف المواطنين إضافة إلى قصص النجاح بريادة الأعمال التي يمولها الصندوق، والشركاء والداعمون لأعمال الصندوق.
وعن أجندة الفعاليات أشار القرقاوي إلى أن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وجه بأن تضم أنشطة اليوم المفتوح جلسات نقاشية وتدريبية ومعارض للمنجزات ليجد الشباب المشاركون الإجابات المتعلقة بتمكين الشباب من القطاع الخاص، وخلق وظائف جديدة عبر الأعمال الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من هذا اليوم ومختلف أنشطة الصندوق دعم شباب الإمارات وتعزيز قدراته لكي يكون قادرا على صناعة مستقبله، وتنمية مجتمعه، والمشاركة في نهضة وطنه.
وقال القرقاوي إن هناك عددا من الجلسات النقاشية المتخصصة يديرها ويشارك بها عدد من الخبراء العالميين والإماراتيين من القطاعين الخاص والحكومي.. مؤكدا أن الجلسات تركز بشكل أساسي ريادة الأعمال وصناعة الفرص، إضافة إلى بحوث حول فرص العمل في القطاع الخاص .
وأوضح أن اليوم المفتوح يضم مناظرات ومسابقات لتوظيف الشباب المشارك مع اختيار المشاريع والأفكار المتميزة التي يقدمها الحضور من أبناء وبنات الإمارات، لدراسة تمويلها من قبل الصندوق وشركائه، ودورة تدريبية " العمل الرقمي الحر" إضافة إلى معرض الشركاء وقصص النجاح، وخلق وظائف جديدة عبر الأعمال الناشئة وريادة الأعمال
وعبر القرقاوي عن اعتزازه بالمشاركة الواسعة والجهود المخلصة التي قدمها شركاء صندوق الوطن خلال فترة الإعداد لهذا اليوم المفتوح، مثمنا دورهم الوطني المخلص في رعاية ودعم أبناء وبنات الوطن، وتعزيز قدراتهم من أجل مستقبل أكثر إشراقا لهم ولمجتمعاتهم.. مؤكدا أن الدعوة عامة لجميع فئات المجتمع لاسيما الشباب وطلاب الجامعات للحضور لأرض المعارض بأبو ظبي والمشاركة في أنشطة اليوم المفتوح والتعرف على ما يقدمه من رؤي وأفكار ومبادرات.