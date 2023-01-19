"محمد بن راشد للفضاء" يكشف عن موعد إطلاق أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب

كشف مركز محمد بن راشد للفضاء أن أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب والتي تعد ثاني مهمة ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء ستنطلق في موعد لن يكون قبل 26 فبراير المقبل.

وسينطلق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي على متن مركبة "دراجون" التابعة لشركة "سبيس إكس" من المجمع رقم" 39A " بقاعدة كيب كانافيرال الفضائية في ولاية فلوريدا الولايات المتحدة وسيتولي النيادي مهمة مهندس طيران البعثة 69.

وسيُعقد مؤتمر صحافي بمشاركة سالم حميد المري المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن قبل موعد الإطلاق لتسليط الضوء على تفاصيل المهمة.

وتشمل مهمة فريق "Crew -6" إجراء سلسلة من التجارب والأبحاث المتقدمة التي تهدف إلى التوصل لنتائج علمية مهمة. وتندرج المهمة ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء والذي يشرف على تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين لخوض مهمات علمية مختلفة.

ويُعد برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي أطلقه مركز محمد بن راشد للفضاء من أكثر البرامج إلهاماً وتلبية لطموحات الشباب أصحاب القدرات المتفردة على المستوى العلمي والمهارات الشخصية ويهدف إلى تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة وتمكينهم للعمل في محطة الفضاء الدولية الأمر الذي يعزز دور المركز في تطوير قطاع الفضاء بدولة الإمارات.

يذكر أن البرنامج يعد أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA) والذي يهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.