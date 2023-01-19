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الإمارات

الإمارات تشارك في اجتماع لمستشاري الأمن الوطني في البحرين والولايات المتحدة وإسرائيل

الإمارات تشارك في اجتماع لمستشاري الأمن الوطني في البحرين والولايات المتحدة وإسرائيل
19 يناير 2023 15:31

شارك سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني في اجتماع عُقد اليوم عبر الاتصال المرئي بشأن التعاون والتنسيق بعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

 ضم الاجتماع كلاً من الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني في مملكة البحرين، وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي وتساحي هنغبي رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

ناقش الحضور عددا من الشراكات الواعدة في المنطقة ومن ضمنها مجموعة I2U2 التي تضم دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الهند وإسرائيل، إضافة إلى منتدى النقب الذي عُقد مؤخراً في أبوظبي.

وبحث المشاركون التقدم المحرز بعد توقيع الاتفاق الإبراهيمي، وسبل تعزيز التكامل الإقليمي، بما في ذلك مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الناشئة والعلاقات التجارية.

 ورحب المشاركون باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28) والتي ستعقد أواخر العام الجاري.

وفي نهاية الاجتماع اتفق المشاركون على مواصلة العمل والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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المصدر: وام
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