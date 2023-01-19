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حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لبلدية مدينة الشارقة

حاكم الشارقة
19 يناير 2023 13:26

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوما أميريا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لبلدية مدينة الشارقة.

ونص المرسوم رقم (5) لسنة 2023م على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لبلدية مدينة الشارقة المُرافق لهذا المرسوم، على أن يصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه ما يلي:

‎1. الهيكل التنظيمي التفصيلي للبلدية، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في البلدية بما يتفق واختصاصاته.

2. استحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.

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المصدر: وام
الشارقة
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
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