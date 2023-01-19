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تحديد موعد إطلاق أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب

تحديد موعد إطلاق أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب
19 يناير 2023 13:09

أكد مركز محمد بن راشد للفضاء أن مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، والتي تعد أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، ستنطلق في موعد لن يكون قبل 26 فبراير المقبل.

 وستستمر المهمة لمدة 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، حيث ستتضمن إجراء تجارب علمية وأبحاث.

وأشار المركز إلى أن الرحلة ستكون على متن مركبة "دراجون" التابعة لشركة سبيس إكس من المجمع رقم 39A بقاعدة كيب كانافيرال الفضائية، في ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة، فيما سيتولى النيادي مهمة مهندس طيران البعثة 69.

سيعقد مؤتمران مخصصَان لمهمة Crew-6 بمشاركة سعادة سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، ورائد الفضاء سلطان النيادي، اختصاصي مهمة، Crew-6، في 25 يناير عند الساعة 9 مساءً، و11 مساءً بتوقيت دولة الإمارات: عبر الرابط التالي: https://www.nasa.gov/nasalive



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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رواد الفضاء
مركز محمد بن راشد للفضاء
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