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شرطة أبوظبي: 7 إرشادات للحفاظ على سلامة راكبي الدراجات الترفيهية
شرطة أبوظبي: 7 إرشادات للحفاظ على سلامة راكبي الدراجات الترفيهية
19 يناير 2023 11:59
حددت شرطة أبوظبي 7 إرشادات للحفاظ على سلامة راكبي الدراجات الترفيهية. وهى كالتالي:
اختيار الدراجة التي تناسب العمر والقدرات البدنية
ارتداء الخوذة الجيدة للحماية من إصابات الرأس
الالتزام بالقيادة في الأماكن المخصصة
عدم القيادة في الأماكن السكنية
تجنب الانطلاق بسرعة عالية
عدم القيام بالحركات البهلوانية والتهور بها عند القيادة
التوقف فوراً عند الشعور بالتعب
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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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