شراكة استراتيجية عالمية في مجال وسائل النقل بالهيدروجين بين أبوظبي وتشانغون الكورية
شراكة استراتيجية عالمية في مجال وسائل النقل بالهيدروجين بين أبوظبي وتشانغون الكورية
19 يناير 2023 10:38
في إطار الخطط الطموحة لإمارة أبوظبي لتعزيز ريادتها في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة، واستراتجية دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل التابع لها، لتخفيض البصمة الكربونية وإرساء منظومة نقل صديقة للبيئة وبنية تحتية مستدامة تعزز جودة الحياة في إمارة أبوظبي، جرى توقيع مذكرتي تفاهم بين إمارة أبوظبي ومدينة شانغوون الكورية بشأن تعزيز أطر التعاون المشترك بين الطرفين في مجال وسائل النقل العام التي تعمل بالهيدروجين منخفض الكربون، وذلك على هامش منتدى الأعمال الإماراتي الكوري.
وقد جرى توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين دائرة البلديات والنقل من جهة وبين مدينة شانغوون الكورية، ومعهد كوريا لتكنولوجيا السيارات، وشركة كوانجشين للآليات المحدودة من جهة أخرى. أما الاتفاقية الثانية، فقد جرى توقيعها بين دائرة البلديات والنقل ومعهد النقل الكوري لجمهورية كوريا.
ويأتي توقيع اتفاقيتي التفاهم مع الجانب الكوري كجزء من الجهود التي تبذلها العاصمة أبوظبي في إطار استعدادات الدولة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» في نوفمبر 2023، وذلك من حيث مساهمتها في الحد من الانبعاثات، ودفع العمل المناخي الفاعل في الدولة. كما يأتي توقيع هاتين الاتفاقيتين بالتزامن مع قمة الهيدروجين الأخضر 2023 التي تستضيفها " مصدر" للهيدروجين الأخضر والتي تعقد خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة.
وقد جاء توقيع مذكرتي التفاهم ضمن استراتيجية الدائرة الرامية إلى توفير شبكة نقل متكاملة وصديقة للبيئة تساهم في التنقل والتحرك بسهولة وراحة، بما يدعم نمو الأعمال في الإمارة. كما يدخل توقيع هاتين الاتفاقيتين في إطار تحقيق أهداف أولويات الدائرة الاستراتيجية في تطوير المدن الذكية، بالاستناد إلى المعرفة والخبرة التي من شأنها تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية من خلال بنية تحتية تتسم بالمرونة والاستدامة.
وقد وقع مذكرة التفاهم بين المدينتين كل من معالي فلاح الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والدكتور هونغ نام بيو، عمدة مدينة شانغوون ، وناس يونغ سيل، رئيس معهد كوريا لتكنولوجيا السيارات، وكوون وان جو، المدير التنفيذي لشركة كوانجشين للآليات المحدودة. فيما وقع الاتفاقية الثانية بين دائرة البلديات والنقل ومعهد النقل الكوري، كل من معالي فلاح الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل، والسيد جايهاك أوه، رئيس معهد النقل الكوري.
وتركز مذكرة التفاهم الأولى بين إمارة أبوظبي متمثلة بدائرة البلديات والنقل ومدينة شانغوون على وضع خطط العمل المتعلقة بالتعاون المشترك، وإنشاء البنية التحتية لشحن الهيدروجين وتشغيل حافلات الهيدروجين، ووضع وتصميم المواصفات لمحطة التزود بالوقود الهيدروجيني وإعداد إجراءات تشغيل وصيانة حافلات الهيدروجين في أبوظبي، وتبادل الخبرات والأفكار من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة، وذلك من خلال تنظيم ورش العمل المشتركة والندوات والمشروعات التجريبية والاجتماعات المشتركة، والتعاون بين كافة الأطراف في وضع التصميم والمواصفات لمحطة الهيدروجين ومحطة التزود بالوقود الهيدروجيني وحافلات الهيدروجين وإجراءات تشغيلها وصيانتها في أبوظبي.
أما مذكرة التفاهم الثانية، فهي تهدف إلى وضع أسس التعاون بين كل من مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل ومعهد النقل الكوري في مجالات البحث والتطوير، وتبادل المعارف والخبرات والموارد البشرية المتخصصة في مجال النقل العام. وبموجب هذه المذكرة، ستعمل كل من الدائرة ومركز النقل المتكامل على التنسيق والتعاون المشترك فيما بينهما في مجال تبادل البحوث والدراسات المختلفة حول استراتيجيات وسياسات التنمية المتكاملة، وتبادل المعلومات المتعلقة بالسياسات واللوائح الكورية الخاصة بإنشاء محطات شحن الهيدروجين، وتبادل المعارف والخبرات والموارد البشرية بين الطرفين في إطار "برنامج تبادل الخبراء". كما تنص المذكرة على عقد ورش عمل وندوات واجتماعات ودورات تدريبية مشتركة لتبادل الخبرات والأفكار، وتطوير مواصفات المشروع وتصميم خطط العمل، وكذلك تسهيل الزيارات والتبادلات المهنية لتحقيق المنفعة المتبادلة، وتطوير وتنسيق الأنشطة التجريبية المشتركة.
وقال معالي فلاح الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل: " تركز الدائرة على تعزيز التنقل المرن الذكي منخفض الكربون، وتوفير المزيد من خيارات النقل الصديقة للبيئة. ومن خلال توقيع هذه المذكرة مع معهد النقل الكوري، فإننا نسعى إلى تعزيز أطر التعاون بين الطرفين بما يسهم في تمكين حلول النقل العام المشتركة كجزء من استراتيجية الإمارات للحياد المناخي، وتعزيز مكانة الإمارة الريادية في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة.
وأضاف الأحبابي: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بمد جسور الصداقة والتعاون مع المجتمع الدولي، نواصل بناء شراكات استراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل المتكامل، والاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول في قطاع الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة للحد من تداعيات تغير المناخ ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في إمارة أبوظبي.
وقال هونغ نام بيو، عمدة مدينة شانغوون: "لقد شكلت مدينة شانغوون فريق عمل يضم أعضاء في عدد من المؤسسات والشركات الكفؤة والمختصة في جمهورية كوريا للتعاون مع دائرة البلديات والنقل في مجال سياسات النقل بالهيدروجين، حيث نهدف إلى تحويل أبوظبي إلى مدينة تعمل بالهيدروجين. إن مدينة شانغوون هي الحكومة المحلية الوحيدة التي شاركت في منتدى الأعمال الكوري الإماراتي الذي عقد خلال زيارة الرئيس الكوري لدولة الإمارات. ومن خلال هذه الاتفاقية، سوف تتعاون مدينة شانغوون مع إمارة أبوظبي متمثلة بدائرة البلديات والنقل لتحقيق التطور والنمو معا باعتبارهما من أفضل المدن اللتان تعملان في مجال النقل بالهيدروجين ليس فقط على مستوى الشرق الأوسط، وإنما على مستوى العالم. وسوف تقوم مدينة شانغوون بدعم التعاون مع أبوظبي نيابة عن جمهورية كوريا."
بدوره، قال الدكتور جايهاك أوه، رئيس معهد النقل الكوري: "يعتبر معهد النقل الكوري واحدا من المؤسسات البحثية الرائدة في قطاع النقل الوطني في جمهورية كوريا، وقد عمل المعهد على إرسال علاقات تعاونية قوية مع دائرة البلديات والنقل للتعاون في مجال النقل، خاصة قطاع النقل العام الصديق للبيئة. وقد ثمّن الدكتور جايهاك أوه فرصة التعاون هذه مع دائرة البلديات والنقل، مؤكداً أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة أكبر تقربنا لتحقيق أهدافنا المشتركة في المستقبل القريب."