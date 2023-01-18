سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة الشارقة

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، الاجتماع الرابع والخمسين لمجلس أمناء الجامعة، وذلك في مكتب سموه بالجامعة.

واستهل سموه الاجتماع بالترحيب بأعضاء مجلس الأمناء الجدد المنضمين إليه مؤخراً، معرباً سموه عن ثقته بأن المجلس سيواصل دعم تقدم الجامعة وتطورها وتحقيقها لمزيد من الإنجازات العلمية والأكاديمية. وقدم سموه الشكر والتقدير لمن انتهت عضويتهم من المجلس، مشيراً إلى جهودهم خلال الفترة الماضية والتي أسهمت في تطوير الجامعة وتعزيز مكانتها على كافة المستويات.

واعتمد المجلس تخريج طلبة الجامعة البالغ عددهم (1598) طالباً وطالبة، وموازنة الجامعة للعام 2023 - 2024م.

واعتمد المجلس عدداً من البرامج الأكاديمية الجديدة، وهي: برنامج دكتوراه الفلسفة في الصحة العامة، والدكتوراه المهنية في الصحة العامة، وبرنامج الماجستير في علوم ريادة الأعمال للإعلام والابتكار الرقمي، بالتعاون مع مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، وغيرها.

كما اعتمد المجلس تأسيس كلية جديدة وهي «كلية السياسة العامة».

ووافق المجلس على مقترح إنشاء «مجلة الطاقة المستدامة ونُظم الطاقة» لتعمل على تعزيز التصنيف العالمي للجامعة، إلى جانب الموافقة على مقترح إنشاء «مركز أبحاث الأتمتة الذكية وتقنيات الاتصال».

كما اعتمد المجلس في اجتماعه عدداً من التقارير للجان المتخصصة.

وكان الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة قد قدم تقريراً شاملاً، تناول فيه كافة ما يتعلق بأعمال الجامعة خلال الفترة الماضية، والإنجازات التي حققتها، إلى جانب المقترحات المستقبلية التي تزمع الجامعة تنفيذها.

وعلى هامش الاجتماع، تفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، بتكريم كل من الدكتور طارق سلطان بن خادم، ونورة النومان، العضوين السابقين في مجلس أمناء جامعة الشارقة، شاكراً جهودهما خلال الفترة الماضية.

كما شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة أمس، توقيع مذكرتي تفاهم بين جامعة الشارقة وكل من جامعة أوتاوا الكندية ومعهد سكولكوفو للعلوم والتكنولوجيا الروسي، وذلك في مكتب سموه بالجامعة.