715 مشاركاً في جائزة الشيخ منصور للتميز الزراعي

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة «الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» أن إجمالي المتقدمين للتنافس على الجائزة بلغ 715 مشاركاً من مختلف إمارات الدولة، يتنافسون على جائزة الشيخ منصور للتميز الزراعي والمسابقات المصاحبة لها، وتم البدء في مراجعة وفرز الطلبات المقدمة، وتشكيل اللجان الخاصة بالتأكد من الاشتراطات على مختلف مناطق الدولة.

وبلغ إجمالي المسجلين في الجائزة 348 مشاركاً، موزعين على 12 فئة، وجاءت كالتالي: فئة أفضل مزرعة إنتاج فاكهة 30 مشاركاً، وفي فئة أفضل مزرعة عضوية 26 مشاركاً، وفي فئة أفضل مزرعة للزراعة المكشوفة تقدم 50 مشاركاً، وفي فئة أفضل مزرعة للزراعة بالبيوت المحمية 83 مشاركاً، وفي فئة الابتكار الزراعي النباتي 25 مشاركاً، وفي فئة الابتكار للإنتاج الحيواني 12 مشاركاً، وفي فئة الأحياء المائية 6 مشاركات، وفي فئة العزب المنتجة 38 مشاركاً، وفي فئة صغار المنتجين تربية الدجاج اللاحم 35 مشاركاً، وفي فئة مربي النحل 17 مشاركاً، وفي فئة مزارع الإنتاج الحيواني التجارية 13 مشاركاً، وفي فئة مزارع النباتية التجارية 10 مشاركات، ليصل الإجمالي 348 في 12 فئة.

وفيما يتعلق بالمسجلين ضمن المسابقات المصاحبة للجائزة، بلغ إجمالي المشاركين 367 مشاركة، موزعة على 6 فئات كالتالي: «64 مشاركاً في مسابقة الحليب، و47 مشاركاً في مسابقة المزاد، و90 مشاركاً في مسابقة الأوزان، و126 مشاركاً في مسابقة أفضل السلالات، و50 مشاركاً في مسابقة الطهي المباشر، و35 مسابقة أفضل منتج من التمور بإجمالي 367 في 6 فئات».

وأجرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة العديد من ورش العمل والمحاضرات التعريفية للجائزة، سواء عبر تقنية «عن بعد»، أو المجالس، أو التواصل المباشر عبر التليفون والواتس، وأنشأت موقعاً إلكترونياً خاصاً بالجائزة ومتطلباتها، تم خلالها الإجابة على تساؤلات أصحاب المزارع والعزب والمزارع التجارية المتميزة على مستوى الدولة، وحفزتهم على التسجيل والترشح للجائزة التي تحظى بدعم ورعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حتى إغلاق باب التسجيل واستقبال طلبات المشاركة في الجائزة حسب الجدول الزمني المحدد سابقاً، وذلك يوم الأحد الموافق 15 يناير.

واستقبلت اللجنة المنظمة للجائزة طلبات التسجيل والمشاركة في جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في نسختها الأولى، عبر الموقع الإلكتروني www.smaea.ae لجميع الفئات الرئيسية والفرعية للجائزة، بالإضافة إلى المسابقات المصاحبة، والتي تشتمل على مسابقات متنوعة لأفضل منتج من التمور وأفضل السلالات، ومسابقة الحليب ومسابقة الأوزان ومزاد أسبوعي للثروة الحيوانية، بالإضافة مسابقة الطهي للأسر المنتجة بالمنتجات المحلية.

وتبلغ قيمة الجوائز لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي والمسابقات المصاحبة نحو (6.7 مليون درهم) ستة ملايين وسبعمائة ألف درهم، مقسمة على 56 جائزة لأصحاب المزارع، والعزب المنتجة، ومربي النحل والأحياء المائية والمزارع التجارية، في مختلف إمارات الدولة، بالإضافة لمسابقات مصاحبة في المجالات الزراعية المختلفة.

وحددت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط والاشتراطات لقبول طلبات الترشح للجائزة بفئاتها المختلفة منها، يحق للمتسابق المشاركة في فئة واحدة فقط من فئات الجائزة خلال نفس الدورة، في حين لا يحق للفائز الترشح للفئة التي فاز بها إلا بعد مرور دورتين من تاريخ حصوله على الجائزة، بينما يحق للفائز الترشح في الدورة التالية للجائزة لأحد الفئات التي لم يسبق له الفوز فيها، ويعتبر قرار لجنة التحكيم نهائياً وغير قابل للطعن. وبالنسبة للحيازات والمزارع المشاركة، تشترط الجائزة أن لا تكون الحيازة أو المزرعة مخالفة للأنظمة والقوانين والتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات، كما تشترط على المشاركين ضمن فئة المزارع المكشوفة (الخضراوات والفواكه) وأن لا تقل المساحة المزروعة بمحاصيل الخضراوات عن 5 دونمات، بينما تشترط على المشاركين ضمن فئة الزراعة المحمية (بيوت محمية أو شبكية) أن لا تقل المساحة المزروعة بالمحاصيل عن 2 دونم.

الجائزة

تشتمل «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» على ثلاث فئات رئيسة تغطي الأولى ثماني فئات فرعية للمُزارع والمُربي المتميز، حيث تم تخصيص أربع جوائز لفئات الشق النباتي وهي جائزة أفضل مزرعة في مجال الزراعة المكشوفة، وأفضل مزرعة للزراعة بالبيوت المحمية، بالإضافة إلى أفضل مزرعة في إنتاج الفاكهة، وأفضل مزرعة عضوية، بينما تم تخصيص أربع جوائز أخرى لفئة الشق الحيواني، تشمل فئة العزب المنتجة، وفئة صغار المنتجين، وفئة مربين النحل، وفئة الأحياء المائية.