«التربية»: للطالب إلغاء وتعديل حجز  «إمسات» قبل 10 أيام من الموعد

دينا جوني (دبي)

منحت وزارة التربية والتعليم، طلبة صفوف الثاني عشر المسجّلين في وقت مبكّر في اختبار الإمارات القياسي «إمسات-إنجاز»، فترة تصل إلى عشرة أيام قبل الاختبار لتغيير أو إلغاء الموعد أو المكان، مشيرة إلى أنه لا تعديل على رسوم الاختبار للفئات كافة.

وأشارت «التربية» إلى أن الطالب يستطيع في حالة تسجيله المبكر للاختبار تغيير أو إلغاء موعد ومكان الاختبار عند الضرورة، مع مراعاة أن تلك الخاصية تغلق قبل الموعد المقرر بعشرة أيام، وبعدها لن يتمكّن الطالب من تغيير الموعد أو إلغاء التقدّم للاختبار، وعليه الالتزام بالحضور. وأضافت في حالة عدم حضور الطالب، يسجّل أنه غياب وتطبّق عليه السياسات المتبعة في حالات الغياب المذكورة على الموقع الرسمي لاختبار الإمارات القياسي.

وقالت إنه في حالة الغياب، يتم إدراج العذر الرسمي على المنصة الخاصة بذلك، بشكل يوافق تاريخ الغياب مثل إجازة رسمية معتمدة ومصدّقة، تقرير حادث، تقرير طبي وغيره. وفي حال قبول العذر، تتم إعادة الرسوم في المنصة، وتتاح للطالب مباشرة إعادة الاختبار وفق المواعيد المعتمدة. ولفتت إلى أنه في حال عدم توفيره، فلا يتم إعادة الرصيد ولا تتاح الإعادة إلا بعد 30 يوماً. وأكدت أنه في حال واجه الطالب أي مشاكل تقنية متعلقة بدفع الرسوم على المنصة، يتم التواصل مع الدعم الفني وإرفاق ما يثبت دفع الرسوم، مثل كشف الحساب أو التطبيق البنكي، يوضح تاريخ ووقت وقيمة الخصم، وبيانات المتعامل، للتمكن من استرجاع الرصيد على المنصة والتسجيل مجدداً.

كما لم تلحق رسوم التسجيل في اختبار الإمارات القياسي لثلاث فئات أي تعديلات، وهي مجانية للطلبة المواطنين في المرة الأولى التي يؤدون فيها الاختبار في المواد الأساسية الأربعة وهي اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والفيزياء، على أن يتم دفع رسوم بقيمة 100 درهم للمادة الواحدة عند الإعادة. أما المواد الأخرى الاختيارية وهي علوم الحاسوب والكيمياء والأحياء، فعلى الطالب دفع رسوم التسجيل بقيمة 100 لكل مادة من المرة الأولى للاختبار. أما الطلبة الثاني عشر من غير المواطنين، فتبلغ رسوم الاختبار 300 درهم لكل مادة أساسية و100 درهم لكل من المواد الأخرى، على أن تبلغ رسوم الإعادة 100 درهم أيضاً.

والفئة الثالثة من المرشحين للاختبار لغير طلبة الثاني عشر، فتبلغ قيمة رسوم التسجيل في الاختبار 250 درهماً لكل مادة، و100 درهم للإعادة.

اختبار إلزامي

يعدّ الاختبار إلزامياً لست فئات من طلبة الثاني عشر هي: الطلبة الإماراتيون، والطلبة المقيمون في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، والطلبة الراغبون في إكمال دراستهم في إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة في الدولة، والطلبة الإماراتيون المتقدّمون للابتعاث خارج الدولة، والطلبة الإماراتيون وغير الإماراتيين الدارسين في مراكز التعليم المستمر الحكومية وطلبة المنازل، بالإضافة إلى طلبة الخدمة الوطنية والمتقدّمين إلى الكليات العسكرية.