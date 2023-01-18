الخميس 19 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«تدوير» توقع 5 عقود تشغيلية بملياري درهم

خلال فعاليات «إيكوويست2023» (من المصدر)
19 يناير 2023 01:39

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«تدوير» تنفذ مشاريع لفرز النفايات من المصدر وتحويلها لوقود
انطلاق معرض ومنتدى «إيكوويست 2023» غداً

أعلنت شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» عن توقيع خمسة عقود تشغيلية بأكثر من 2 مليار درهم مع كل من ائتلاف شركة ألفاميد أبوظبي المحدودة وشركة تيربيرجروسروكا فيجل مانوفاكتورنغ؛ وشركة الشارقة للبيئة - بيئة؛ وشركة أفيردا لإدارة النفايات؛ وائتلاف شركة لافاجيت العين ونايل بن حرمل هيدرواكسبورت، وذلك لتقديم خدمات جمع ونقل النفايات البلدية الصلبة وخدمات النظافة العامة في مدينتي أبوظبي والعين، وإدارة وصيانة الحاويات في مدينة أبوظبي.
وتهدف العقود والتي تستمر لمدة 6 سنوات لإحداث نقله نوعية في مستوى الخدمات المقدمة والمعدات المتطورة والصديقة للبيئة من خلال توفير معدات كهربائية متطورة لجمع ونقل النفايات، واستحداث خدمة غسل الطرق الرئيسة، والكنس الآلي، فضلاً عن توفير برامج تدريبية وتأهيلية للعاملين لضمان الامتثال لأفضل المعايير التشغيلية والسلامة المهنية المتبعة عالمياً.
جاء ذلك خلال فعاليات معرض ومنتدى إيكوويست 2023، وفي إطار حرص الشركة المستمر على عقد شراكات تسهم في تعزيز الإدارة المستدامة للنفايات، وتوفير بيئة نظيفة وصحية في الإمارة.
كما وقعت شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» مذكرة تفاهم مع شركة الشارقة للبيئة - بيئة لاستكشاف فرص تعاون جديدة في مجال إدارة النفايات خارج دولة الإمارات.
 وقال المهندس علي الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»: تحرص شركة أبوظبي لإدارة النفايات بشكل مستمر على تعزيز التعاون والشراكات مع الجهات المعنية والمختصة من جميع أنحاء العالم، لتبادل أفضل الممارسات والخبرات واستكشاف الحلول الجديدة التي تعنى بالقطاع، ونتطلع من خلال هذه الاتفاقيات والشراكات إلى تفعيل الجهود المشتركة لنعمل معاً على مواجهة تحديات إدارة النفايات».
وعلى هامش فعاليات معرض ومنتدى «إيكوويست 2023» أوصى ممثلو البلديات في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بضرورة تشكيل لجنة عمل مشتركة لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مجال إدارة النفايات في المنطقة، فضلاً عن طرح التحديات والحلول المقترحة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة لبلديات الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الذي نظمته شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، وأجمع المشاركون على ضرورة تعزيز التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتشكيل فريق من المختصين للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية للاستفادة من التجارب والمبادرات التي تعنى بإدارة النفايات.

 

تدوير
مركز إدارة النفايات
النفايات
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
«B02» على قمة شوط الرمز لـ «الجير بيور - فرخ»
الرياضي
«B02» على قمة شوط الرمز لـ «الجير بيور - فرخ»
اليوم 16:27
«ألعاب الشركات» تدشن «الرابعة» بـ 16 لعبة
الرياضي
«ألعاب الشركات» تدشن «الرابعة» بـ 16 لعبة
اليوم 16:21
«المرة الأولى» تمنح ممفيس فوزه الـ11
الرياضي
«المرة الأولى» تمنح ممفيس فوزه الـ11
اليوم 16:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©