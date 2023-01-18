«تدوير» توقع 5 عقود تشغيلية بملياري درهم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» عن توقيع خمسة عقود تشغيلية بأكثر من 2 مليار درهم مع كل من ائتلاف شركة ألفاميد أبوظبي المحدودة وشركة تيربيرجروسروكا فيجل مانوفاكتورنغ؛ وشركة الشارقة للبيئة - بيئة؛ وشركة أفيردا لإدارة النفايات؛ وائتلاف شركة لافاجيت العين ونايل بن حرمل هيدرواكسبورت، وذلك لتقديم خدمات جمع ونقل النفايات البلدية الصلبة وخدمات النظافة العامة في مدينتي أبوظبي والعين، وإدارة وصيانة الحاويات في مدينة أبوظبي.

وتهدف العقود والتي تستمر لمدة 6 سنوات لإحداث نقله نوعية في مستوى الخدمات المقدمة والمعدات المتطورة والصديقة للبيئة من خلال توفير معدات كهربائية متطورة لجمع ونقل النفايات، واستحداث خدمة غسل الطرق الرئيسة، والكنس الآلي، فضلاً عن توفير برامج تدريبية وتأهيلية للعاملين لضمان الامتثال لأفضل المعايير التشغيلية والسلامة المهنية المتبعة عالمياً.

جاء ذلك خلال فعاليات معرض ومنتدى إيكوويست 2023، وفي إطار حرص الشركة المستمر على عقد شراكات تسهم في تعزيز الإدارة المستدامة للنفايات، وتوفير بيئة نظيفة وصحية في الإمارة.

كما وقعت شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» مذكرة تفاهم مع شركة الشارقة للبيئة - بيئة لاستكشاف فرص تعاون جديدة في مجال إدارة النفايات خارج دولة الإمارات.

وقال المهندس علي الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»: تحرص شركة أبوظبي لإدارة النفايات بشكل مستمر على تعزيز التعاون والشراكات مع الجهات المعنية والمختصة من جميع أنحاء العالم، لتبادل أفضل الممارسات والخبرات واستكشاف الحلول الجديدة التي تعنى بالقطاع، ونتطلع من خلال هذه الاتفاقيات والشراكات إلى تفعيل الجهود المشتركة لنعمل معاً على مواجهة تحديات إدارة النفايات».

وعلى هامش فعاليات معرض ومنتدى «إيكوويست 2023» أوصى ممثلو البلديات في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بضرورة تشكيل لجنة عمل مشتركة لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مجال إدارة النفايات في المنطقة، فضلاً عن طرح التحديات والحلول المقترحة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة لبلديات الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الذي نظمته شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، وأجمع المشاركون على ضرورة تعزيز التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتشكيل فريق من المختصين للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية للاستفادة من التجارب والمبادرات التي تعنى بإدارة النفايات.