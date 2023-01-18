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استقبال أول إشارة اتصال من «الشارقة - سات-1»

لدى استقبال أول إشارة اتصال من «الشارقة-سات-1» (من المصدر)
19 يناير 2023 01:39

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك في جامعة الشارقة استقبال أول إشارة اتصال لها من القمر الصناعي المكعب «الشارقة - سات-1» بعد وصوله لمداره المخصص له حول الأرض، وذلك في تمام الساعة 10:02 صباح أمس الأول الثلاثاء 17يناير 2023 بتوقيت إمارة الشارقة. 
ويعد «الشارقة - سات-1» أول قمر صناعي مكعب أطلقته الأكاديمية بتاريخ 03 يناير 2023، ضمن سلسلة أقمار صناعية مكعبة تعتزم جامعة الشارقة إطلاقها بالتعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات الوطنية بإمارة الشارقة.
واستعد فريق عمل المشروع في الأكاديمية لاستقبال أول إشارة اتصال من القمر الصناعي بعد وصوله لمداره المخصص له. فقد تم انفصال «الشارقة - سات-1» من على متن المركبة الفضائية المحملة به، ثم وصولاً إلى المدار الأرضي المنخفض على بعد 550 كيلومتراً من سطح الأرض. ومن ثم بدأ بتشغيل أنظمته الفرعية تدريجياً، بإكماله دورة كاملة حول الأرض والتي استغرقت 90 دقيقة منذ بداية انفصال القمر الصناعي عن المركبة.
وأكد الفريق الهندسي بالأكاديمية استقبال الإشارة الأولى في تمام الساعة 10:02 صباح يوم الثلاثاء بتوقيت إمارة الشارقة، حيث سمحت الإشارة بمعرفة حالة القمر الصناعي وقياس مدى جاهزيته لأداء عمله في الفضاء. كما رصد الفريق الهندسي حركة القمر الصناعي مرة أخرى فوق إمارة الشارقة بعد حوالي ساعة ونصف من استقبال أول إشارة له، ويستعد الفريق لاستقبال المزيد من الإشارات والمعلومات عن حالة ووظائف القمر الصناعي في الأيام القليلة القادمة.

أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك
جامعة الشارقة
الشارقة
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