جامعة الإمارات تشارك في ندوة بالسعودية

العين (الاتحاد)

قدّمت الدكتورة دلال مطر الشامسي، أستاذ مشارك في قسم علوم الأرض في جامعة الإمارات العربية المتحدة ومدير المركز الوطني للمياه والطاقة، ندوة علمية عبر الإنترنت بعنوان:«التوزيع الإشعاعي في المياه الجوفية في دولة الإمارات وأثره البيئي»، والتي نظّمتها اللجنة العلمية في جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية.

واستعرضت الشامسي خلال الندوة التي حضرها مجموعة من الأساتذة والطلبة في جامعة الملك فيصل، معلومات عن البيانات الخاصة بتركيز النظائر المُشعّة في المياه الجوفية ومدى ضرورتها لضمان جودة المياه المستخدمة، كما ناقشت نتائج تحاليل تراكيز اليورانيوم والراديوم والرادون في المياه الجوفية في بعض أجزاء دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف الخزانات الصخرية. وأشارت الشامسي: إلى أن معظم عينات المياه الجوفية تضم تراكيز أقل من الحدّ المسموح به استناداً إلى مرجعية منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب من حيث إجمالي اليورانيوم والراديوم والرادون.

وذكرت الدكتورة دلال أن طبقات المياه الجوفية المكوّنة من الحجر الجيري تحتوي على أعلى تركيز للنظائر المشعة مقارنة بطبقات المياه الجوفية المكوّنة من الحجر الرملي. وتُعزى مصادر النظائر المشعة في المياه الجوفية بشكل أساسي إلى التفاعل الطبيعي للمياه الجوفية داخل الصخور المضيفة، وقد يكون المناخ الجاف لدولة الإمارات العربية المتحدة قد عزز من تراكم النظائر في خزانات المياه الجوفية بسبب التغذية المحدودة للمياه.