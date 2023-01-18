الخميس 19 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

جامعة الإمارات تشارك في ندوة بالسعودية

دلال الشامسي
19 يناير 2023 01:39

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
صحف إيطاليا: إنتر «سوبر» وإنزاجي «ملك الكؤوس»!
الإنتر.. «سوبر 7»

قدّمت الدكتورة دلال مطر الشامسي، أستاذ مشارك في قسم علوم الأرض في جامعة الإمارات العربية المتحدة ومدير المركز الوطني للمياه والطاقة، ندوة علمية عبر الإنترنت بعنوان:«التوزيع الإشعاعي في المياه الجوفية في دولة الإمارات وأثره البيئي»، والتي نظّمتها اللجنة العلمية في جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية.
واستعرضت الشامسي خلال الندوة التي حضرها مجموعة من الأساتذة والطلبة في جامعة الملك فيصل، معلومات عن البيانات الخاصة بتركيز النظائر المُشعّة في المياه الجوفية ومدى ضرورتها لضمان جودة المياه المستخدمة، كما ناقشت نتائج تحاليل تراكيز اليورانيوم والراديوم والرادون في المياه الجوفية في بعض أجزاء دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف الخزانات الصخرية.  وأشارت الشامسي: إلى أن معظم عينات المياه الجوفية تضم تراكيز أقل من الحدّ المسموح به استناداً إلى مرجعية منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب من حيث إجمالي اليورانيوم والراديوم والرادون.
وذكرت الدكتورة دلال أن طبقات المياه الجوفية المكوّنة من الحجر الجيري تحتوي على أعلى تركيز للنظائر المشعة مقارنة بطبقات المياه الجوفية المكوّنة من الحجر الرملي. وتُعزى مصادر النظائر المشعة في المياه الجوفية بشكل أساسي إلى التفاعل الطبيعي للمياه الجوفية داخل الصخور المضيفة، وقد يكون المناخ الجاف لدولة الإمارات العربية المتحدة قد عزز من تراكم النظائر في خزانات المياه الجوفية بسبب التغذية المحدودة للمياه.

جامعة الإمارات
السعودية
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
«B02» على قمة شوط الرمز لـ «الجير بيور - فرخ»
الرياضي
«B02» على قمة شوط الرمز لـ «الجير بيور - فرخ»
اليوم 16:27
«ألعاب الشركات» تدشن «الرابعة» بـ 16 لعبة
الرياضي
«ألعاب الشركات» تدشن «الرابعة» بـ 16 لعبة
اليوم 16:21
«المرة الأولى» تمنح ممفيس فوزه الـ11
الرياضي
«المرة الأولى» تمنح ممفيس فوزه الـ11
اليوم 16:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©