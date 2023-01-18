«تريندز» و«غلف نيوز» يناقشان تعزيز التعاون

أبوظبي (الاتحاد)

ناقش مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مع صحيفة «غلف نيوز»، التي تصدر باللغة الإنجليزية، سبل تعزيز التعاون والشراكة في المجالين الإعلامي والبحثي، بهدف دعم النتاج البحثي والعلمي للأقلام الشابة، والتعريف بإبداعاتهم وكتاباتهم، من خلال نشر خلاصات أبحاثهم ودراساتهم على المنصات الإعلامية كافة. جاء ذلك خلال زيارة وفد من مركز تريندز للبحوث والاستشارات، إلى مقر صحيفة «غلف نيوز» في دبي، وترأسه الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ «تريندز»، حيث التقى الوفد بالأستاذ عبدالحميد أحمد، الرئيس التنفيذي، رئيس تحرير «غلف نيوز»، وأعضاء هيئة التحرير ورؤساء الأقسام بالصحيفة. وقال الدكتور محمد العلي: إن وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، كانت ولا تزال داعماً رئيسياً لجهود البحث العلمي والمعرفي الهادف، والساعي إلى نشر الفكر الإبداعي والرأي العلمي السديد والمعلومة الموثوق بها. وأكد العلي أن صحيفة «غلف نيوز» من أهم وأبرز وسائل الإعلام الداعمة وبقوة للبحث العلمي. بدوره، رحب عبد الحميد أحمد، الرئيس التنفيذي، رئيس تحرير صحيفة «غلف نيوز»، بوفد «تريندز»، مُشيداً برؤية المركز واستراتيجيته الداعمة للباحثين الشباب.