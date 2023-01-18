طقس غائم وأمطار محتملة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة على بعض مناطق الدولة، وشهدت درجات الحرارة انخفاضاً ملحوظاً أمس، حيث بلغت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة 26.8 درجة مئوية في أم الزمول (العين) الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، بانخفاض بلغ 6.3 درجة مئوية، حيث كانت أعلى درجة حرارة شهدتها الدولة أول أمس،33.1 درجة مئوية في الشوامخ «أبوظبي» الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، ونشاط للرياح الشمالية الغربية نشطة إلى قوية السرعة، تصل سرعتها إلى 55 كم في الساعة والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً، ويبلغ ارتفاع الموج في الخليج العربي 9 أقدام بالعمق، ومتوسط - مضطرب أحياناً، في بحر عمان ويبلغ ارتفاع الموج بالعمق 6 أقدام.

وساد طقس غائم جزئي ومغبر بوجه عام وغائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار خاصة على المناطق الشمالية والشرقية نهاراً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، وتكون مثيرة للغبار، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 55كم/س، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عُمان.

ونوه المركز الوطني للأرصاد بحالة جوية على الدولة خلال الفترة من ليل الثلاثاء 17 إلى الاثنين 23 يناير 2023، حيث تتأثر الدولة خلال هذه الفترة بمرور امتداد منخفضات جوية مختلفة سطحية وعلوية، حيث تتأثر الدولة يومي الثلاثاء والأربعاء بامتداد منخفض جوي من الجنوب الغربي يصاحبه امتداد منخفض علوي من الغرب، بينما من يوم الخميس إلى يوم الاثنين تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي من الشرق يصاحبه تيار هوائي علوي من الغرب معه كتلة هوائية باردة.