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«شرطة الشارقة» تبحث تعزيز التعاون مع القنصلية الأردنية

الجانبان خلال اللقاء ( وام)
19 يناير 2023 01:39

الشارقة (وام)

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 بحث اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، خلال لقائه أمس بمقر القيادة عاصم محمد عبابنه القنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة، تعزيز سبل التعاون بين شرطة الشارقة والقنصلية العامة الأردنية، إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وأكد اللواء سيف الزري الشامسي حرص شرطة الشارقة على تعزيز التعاون مع القنصلية الأردنية، وتوطيد أواصر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.
وأشاد القنصل العام الأردني بالجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة الشارقة لتعزيز جودة الحياة الأمنية لدى أفراد المجتمع، متمنياً المزيد من التميز والريادة في مختلف المجالات الأمنية وغيرها.

الشارقة
شرطة الشارقة
سيف الزري الشامسي
المملكة الأردنية الهاشمية
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