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«الشارقة الخيرية» تواصل تنفيذ حملة «شتاء دافئ» في 9 دول

«الشارقة الخيرية» تواصل تنفيذ حملة «شتاء دافئ» في 9 دول
19 يناير 2023 01:38

الشارقة (وام)

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 تواصل جمعية الشارقة الخيرية تنفيذ حملتها الموسمية «شتاء دافئ» في 9 دول، بالتعاون مع الجهات المعنية في البلدان المستفيدة، ومن خلال مكاتب الجمعية الإقليمية في آسيا وأفريقيا.
وقال محمد عبدالرحمن آل علي مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي، إن حملة شتاء دافئ هي إحدى صور المساعدات الموسمية التي تكثف من خلالها الجمعية جهودها بدعم المحسنين لتوفير وسائل التدفئة للفقراء والمحتاجين حول العالم، حيث تجوب وفود الجمعية المناطق المستهدفة بناء على الدراسة الميدانية التي تم إجراؤها بمعرفة مكاتب الجمعية، ومن ثم القيام على توزيع الأدوات والوسائل التي تساعد المستحقين على الشعور بالدفء، مشيراً إلى مراعاة توفير هذه الوسائل وفقاً لما هو معمول به في كل بلد ليتمكن المستحقون من الاستفادة من هذه المساعدات، وقد تم تعبئة حزم الحملة وتسييرها ويُجرى توزيعها في كل من قيرغستان وطاجيكستان والبوسنة والجبل الأسود وبنجلاديش والنيبال والأردن وموريتانيا، بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية، ومن المقرر أن يستفيد من الحملة نحو 3839 أسرة.

الشارقة
جمعية الشارقة الخيرية
شتاء دافئ
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