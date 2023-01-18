رئيس الأركان ووكيل الدفاع يبحثان علاقات الصداقة مع فرنسا

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، أمس، إيمانويل كيفا المفوض العام للتسليح في الإدارة العامة للتسليح الفرنسية، وذلك بمقر الوزارة في أبوظبي. وتم خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الفرنسية، في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية، وسبل دعمها وتطويرها، بما يكفل تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين. إلى ذلك، استقبل مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، أمس، إيمانويل كيفا المفوض العام للتسليح في الإدارة العامة للتسليح الفرنسية، وذلك في مقر الوزارة بأبوظبي. وبحث الجانبان، خلال اللقاء، علاقات الصداقة، ومختلف جوانب التعاون الثنائي والتنسيق بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية في المجالات الدفاعية والعسكرية وسبل تنميتها، بما يعزز العمل المشترك بين البلدين.

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة.