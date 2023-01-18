بلدية أبوظبي تفتتح ملعباً رياضياً في حديقة الشهامة

هالة الخياط (أبوظبي)

افتتحت بلدية مدينة أبوظبي ملعباً رياضياً متكامل بحديقة الشهامة تلبية لتطلعات ومتطلبات أفراد المجتمع، ولتشجيعهم على ممارسة الرياضة.

وأنشأت البلدية من خلال مركز بلدية الشهامة الملعب على مساحة 1200 متر مربع، وتم تجهيزه بالعديد من المرافق، منها مدرجات لراحة الجمهور وممشى رياضي وتجهيز أرضية الملعب بالعشب الصناعي، وتعزيز المظهر الجمالي بزراعة نباتات وأشجار مزهرة ودائمة الخضرة.

ويستقبل الملعب مختلف الفئات العمرية طوال أيام الأسبوع، لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة ضمن بيئة نموذجية آمنة، لممارسة رياضة كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة ورياضة المشي.

وتوفر البلدية ضمن نطاقها الجغرافي عشرات الملاعب المتعددة الأغراض، منها 14 ملعباً ذات أرضيات رملية، و36 ملعباً بأرضيات مطاطية، و22 ملعباً بأرضيات إسفلتية، و7 ملاعب بأرضيات من العشب الصناعي، وملعباً واحداً بأرضية من العشب الطبيعي، بالإضافة إلى ملعب كرة سلة مخصص لأصحاب الهمم على كورنيش أبوظبي، والعديد من المعدات الرياضية المنتشرة في مناطق الألعاب والتي تخدم أصحاب الهمم، حيث تضم هذه الملاعب ملعباً مزوداً بجهاز ذكي للحجز بالقرب من المبنى الرئيسي لبلدية مدينة أبوظبي، و10 ملاعب مزودة بأنظمة إنارة موفرة للطاقة، و8 ملاعب مؤتمتة للحجز عبر المنصة الذكية، و29 ملعباً مسوراً بأسيجة معدنية، وملعب مزود بكاميرات مراقبة تلفزيونية.

وشهد العام الماضي إنشاء بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية أبوظبي منطقة ألعاب وتمارين رياضية جديدة تخدم أصحاب الهمم وأقرانهم، على مساحة 1.439 متراً مربعاً في حديقة الأحياء السكنية رقم (24) بمنطقة البطين، الواقعة عند تقاطع شارع الخليج العربي مع شارع محمد بن خليفة في مدينة أبوظبي. ويأتي افتتاح هذا المرفق الرياضي تأكيداً على أهمية التعاون بين جميع قطاعات ومكونات المجتمع لدعم المبادرات والمشاريع التي من شأنها الارتقاء بجودة الحياة من خلال منظومة ترفيهية ورياضية تلبي احتياجات السكان، وتعزز قيم المسؤولية المجتمعية والمساهمة في التنمية المستدامة الشاملة في أبوظبي.

معدات حديثة

شملت الأعمال إنشاء منطقتين مظللتين، إحداهما للألعاب والأخرى لممارسة التمارين الرياضية لخدمة أصحاب الهمم وأقرانهم، حيث تضمنت أعمال منطقة الألعاب تركيب معدات ألعاب جديدة تخدم مختلف الفئات العمرية، بما فيهم أصحاب الهمم بمختلف شرائحهم، كما تم اختيار معدات الألعاب وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، بالإضافة إلى أنها مصنعة من مواد مستدامة وصديقة للبيئة كالأخشاب الطبيعية.

بينما تضمنت أعمال منطقة التمارين تجهيزها بمعدات حديثة، وتركيب شاشات لعرض تعليمات توضح كيفية الاستخدام، حتى يتمكن مرتادوها من معرفة طريقة استخدام الأجهزة الرياضية بكل سهولة.

كما شهد أكتوبر الماضي إنشاء ملعب رياضي متكامل في مدينة السمحة، بالتعاون بين بلدية مدينة أبوظبي وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وذلك ضمن إطار تعزيز المبادرات المشتركة بين مكونات المجتمع، والهادفة إلى إسعاد السكان وتوفير المرافق الرياضية والترفيهية التي من شأنها خدمة المجتمع وإتاحة الخيارات الترفيهية والرياضية المتعددة.