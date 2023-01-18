20 مليون درهم لخفض استهلاك الكهرباء في مساجد أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة أبوظبي للتوزيع - إحدى الشركات التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»- مذكرة تفاهم بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لتحسين أنظمة ومعدات تكييف الهواء في 850 مسجد. ويشكل هذا العدد حوالي 65 % من مجموع المساجد المنتشرة في منطقتي أبوظبي والظفرة، والتي تستوعب ما يزيد عن نصف مليون مصلٍ. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمار في إطار هذا التعاون حوالي 20 مليون درهم إماراتي.

وسيساهم المشروع التعاوني بين شركة أبوظبي للتوزيع والشؤون الإسلامية، في خفض معدل استهلاك الكهرباء بنسبة 20 % في هذه المساجد، وبالتالي توفير ما يقرب من 26 جيجاوات ساعة من الكهرباء، بالإضافة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقرب من 4.600 طن سنوياً، ما يعادل انبعاثات أكثر من 900 مركبة لمدة عام. وستساهم هذه المبادرة في دعم استراتيجية إمارة أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة، والتي تهدف إلى خفض الاستهلاك الكلي للكهرباء بنسبة 22% واستهلاك المياه بنسبة 32 % في الإمارة بحلول عام 2030.

وقال سعيد محمد السويدي، مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع: «فخورون بتعاوننا مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف- أبوظبي، تماشياً مع أهداف أبوظبي للاستدامة ومبادرة«الحياد المناخي بحلول 2050» لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتتضمن هذه الشراكة نهجاً هادفاً ومتكاملاً لاستخدام الطاقة على نحو أكثر كفاءة في مساجد أبوظبي. ويعتبر هذا التعاون بمثابة دليل واقعي وواضح على أهمية مثل هذه المشاريع والمبادرات، ودورها في تعزيز الإمكانات الهادفة لتحسين مستويات كفاءة استهلاك الطاقة على نحو ملحوظ، بالإضافة إلى خفض البصمة الكربونية الإجمالية. وستواصل شركة أبوظبي للتوزيع إطلاق المزيد من المبادرات المشابهة وتعزيز منظومتها التعاونية، عبر الجمع بين الخبرات وقدرات الابتكار على النحو الأمثل، والمساهمة بالتالي في استشراف مستقبل أكثر استدامة».

من جهته أكد محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، حرص الهيئة على الارتقاء بالمساجد عملاً بوصايا ديننا الحنيف في عمارة بيوت الله وتهيئتها على الوجه الذي يمكّن المصلين من أداء صلواتهم بكل خشوع وطمأنينة، مشيداً بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في رعاية بيوت الله، مبيناً أن توقيع هذه الاتفاقية مع شركة أبوظبي للتوزيع يندرج ضمن استراتيجية الهيئة وخططها نحو ترشيد استهلاك الكهرباء في المساجد، الذي ينبع من آداب شريعتنا في المحافظة على الموارد واستدامتها، وذلك من خلال توفير أنظمة ومعدات تحكم بأجهزة التكييف جديدة تساهم في خفض استهلاك الكهرباء في أكثر مساجد أبوظبي. وساهمت شركة أبوظبي للتوزيع في إطار تعاونها طويل الأمد مع الهيئة، في الحد من كميات المياه المستخدمة للوضوء في أكثر من 600 مسجد عبر الإمارة، ما أدى إلى توفير حوالي 700.000 متر مكعب من المياه سنوياً.

منظمات ذكية

توفر شركة أبوظبي للتوزيع في إطار هذا التعاون، منظِمات ذكية وقابلة للبرمجة لتعديل درجات الحرارة، يمكن متابعتها والتحكم بها عن بعد للحفاظ على المستويات المثالية من الحرارة في المساجد، لضمان استمرارية استهلاك الطاقة على نحو أكثر كفاءة وإطالة عمر أجهزة تكييف الهواء. كما صممت أنظمة التحكم على نحو مبتكر لإجراء أعمال الصيانة التنبؤية، باستخدام مقاييس الأداء للتنبؤ باحتياجات الصيانة والتقليل من الأعطال التي تصيب المعدات وتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء. وفي الإطار ذاته، سيتم إنشاء غرفة تحكم في إحدى المنشآت التابعة للهيئة، مزودة بأحدث التكنولوجيا اللازمة لإجراء عمليات التحكم والمتابعة المباشرة والإشراف على أداء المعدات في جميع المساجد المدرجة في المبادرة، مع الحفاظ على المستويات المستهدفة من الاستهلاك لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.