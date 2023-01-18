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10 آلاف مكالمة لـ «راصد» بعجمان

10 آلاف مكالمة لـ «راصد» بعجمان
19 يناير 2023 01:38

عجمان (الاتحاد) 

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ثمن عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، جهود فريق «راصد» الذي نجح في إدارة عمليات الرقابة والتفتيش البلدي، بكفاءة عالية، وفق أفضل الممارسات، حيث تلقى خلال العام الماضي 10 آلاف و885 مكالمة، تضمنت شكاوى وبلاغات وملاحظات، مؤكداً أن الإدارة تبنت خطة متكاملة وشاملة لتغطية كافة مناطق الإمارة، بهدف سرعة الوصول إلى الجمهور، وتقديم أفضل الخدمات. 
جاء ذلك، خلال تفقده سير العمل في غرفة التحكم، التي تتابع بها إدارة الرقابة والتفتيش البلدي «راصد»، المهام الرقابية باستخدام أحدث التقنيات الذكية، للحفاظ على البنية التحتية والمرافق العامة بالإمارة، وتعزيز المظهر الجمالي للإمارة، وجعلها من أفضل مدن للعيش. 
وأشاد عبدالرحمن النعيمي، بجهود الإدارة التي تمكنت من تحقيق الأهداف المنشودة خلال العام الماضي، حيث نفذ المفتشون 7920 جولة ميدانية في الإمارة، وواصلت الكفاءات المؤهلة في غرفة التحكم المتابعة، والتعامل الفوري وعلى مدار 24 ساعة مع كافة البلاغات والشكاوى الواردة عبر الخط الساخن 80070، والتطبيق الذكي لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان.  

عجمان
دائرة البلدية والتخطيط
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