انطلاق المؤتمر الدولي الأول للصيدلة والعلوم في جامعة العين

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت في جامعة العين أمس، فعاليات المؤتمر الدولي الأول للصيدلة والعلوم الطبية الحيوية الذي يستمر ليومين في مقر الجامعة بالعاصمة أبوظبي.

حضر المؤتمر الدكتورة حواء سعيد الضحاك المنصوري- مدير تنفيذي لقسم البحوث الداخلية في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ونائب المدير الطبي في مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري في أبو ظبي، والدكتور نور الدين عطاطرة- نائب رئيس مجلس أمناء جامعة العين، و الدكتور غالب الرفاعي- رئيس جامعة العين، ونواب الرئيس، وعمداء الكليات وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في كلية الصيدلة.

تعد هذه المرة الأولى التي تنظم بها جامعة العين مؤتمر الصيدلة والعلوم الطبية الحيوية، وهو مؤتمر علمي يتيح الفرصة للباحثين والمتخصصين والأساتذة والصيادلة وخبراء التغذية والمتدربين والطلبة المشاركة بأبحاثهم المتعلقة في مختلف المجالات الصحية والعلوم الطبية، والمساهمة في تقديم المقترحات والحلول المبتكرة لخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته، وذلك من خلال الأبحاث العلمية وورش العمل التي يقدمها نخبة من المتحدثين والباحثين المدعوين والمشاركين في المؤتمر في عدة محاور من أبرزها: الصيدلة السريرية وممارسة الصيدلة، علم الأدوية والعلاجات الجزيئية، تصميم الأدوية واكتشافها، العلوم الطبية الحيوية، التكنولوجيا الصيدلانية، والتغذية وعلوم الغذاء.

سيرافق فعاليات المؤتمر معرضاً لمجموعة من شركات الأدوية ومقدمي المعدات الطبية ومواد المختبرات، إلى جانب ورشة عمل إضافية عن النمذجة الجزيئية مقدمة من شركة شورنديجر . كما ستقام مسابقة علمية لطلبة الدراسات العليا بالتزامن مع أنشطة المؤتمر.

وقال الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة: إن جامعة العين تولي اهتماماً كبيراً بالبحث العلمي من خلال حثّ أعضاء هيئة التدريس على النشر العلمي النوعي في مجالات علمية محكمة مرموقة، فضلاً عن إنشاء عدد من المراكز البحثية. كما تقدم الجامعة الدعم الدائم لأعضاء هيئة التدريس للمشاركة في المؤتمرات العلمية المحلية والإقليمية والدولية.

150 باحثاً

يشارك في المؤتمر أكثر من 150 باحثاً وأكاديمياً وطالباً من 10 دول عربية وأجنبية، ويستعرض أكثر من 120 ورقة بحثية من خلال سلسلة من ورش العمل. إلى جانب المحاضرات الرئيسية التي يقدمها كل من: البروفيسور مارك فون إتزشتاين- أستاذ البيولوجيا الكيميائية والكيمياء الطبية، المدير التنفيذي لمعهد الجليكوميكس، جامعة غريفيث، كوينزلاند، أستراليا، والبروفيسور جوناثان لينج - أستاذ الصحة العامة بجامعة سندرلاند بالمملكة المتحدة.