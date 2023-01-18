«صفقات الباطن» تتسبب في مقاضاة مشرف مبيعات

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

اتهمت إحدى الشركات مشرف المبيعات لديها بأنه يستغل وظيفته ويقوم بعقد صفقات من الباطن لصالحه من دون علم الشركة. ورفعت دعوى قضائية تطالب فيها إلزام مشرف المبيعات «المدعي عليه» بأن يؤدي مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي لحقت بها كذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف.

وأوضحت الشركة بأن المدعى عليه كان يعمل لدى المدعية بوظيفة مشرف مبيعات وكان هو الشخص المعني بالتواصل مع العملاء وتحديد الأسعار، وأوهم المدعى عليه الشركة المدعية بوجود طلبية لصالح شركة أخرى نظير مبلغ 88 ألف درهم، إلا أن المدعية فوجئت لدى موعد تسليم البضائع المتفق عليها من قبل موظفي تلك الشركة أن الفاتورة باسم شركة أخرى واكتشفت المدعية كذلك أن المدعى عليه يعمل لحسابه الخاص من الباطن، بعدما أولته المدعية كامل الثقة، وأن الشركة أصابتها أضرار مادية ومعنوية جراء ما قام به المدعى عليه، مما حدا بها إقامة دعواها الماثلة.

ورفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية الدعوى، وألزمت الشركة بالمصروفات وأكدت في حيثيات حكمها أن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن عبء الإثبات وقوعه على عاتق المدعي، وأن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤكد ما يدعيه فيها وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع.

تعويض

لما كان ذلك وكان المدعية طلبت إلزام المدعى عليه بتعويضها مبلغ 100.000 درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها بعدما قام بالعمل لحسابه بالباطن، نظراً لمهنته كمشرف مبيعات لدى المدعية، إذ كان أثناء فترة عمله كان يقوم بالإتفاق مع شركات منافسة للمدعية من الباطن دون علم منها مما تسبب في خسارتها، إلا أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد ذلك أو من أي مستندات تثبت صحة ما إدعته المدعية، الأمر الذي تكون به الدعوى قائمة على سند غير صحيح من الواقع وتقضي معه برفض الدعوى.