«إنترسك» يستعرض العلاقة بين الأمن والاستدامة

دبي (وام)

سلّطت فعاليات اليوم الثاني من الدورة الـ 24 من معرض إنترسك 2023، -المعرض التجاري الرائد عالمياً في مجالات السلامة والأمن والحماية من الحرائق- الضوء على مستقبل القطاع، حيث تناولت الجلسات الحوارية المصاحبة التحديات العالمية التي تطال جميع مفاصله من نظم الرش إلى الأمن السيبراني، والعلاقة بين الأمن والاستدامة.

واستقطب المعرض الذي يستمر حتى 19 يناير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، ما يزيد على 800 جهة عارضة من 55 دولة، وتشمل فعالياته هذا العام مؤتمر الإطفاء والإنقاذ، وتطرّقت جلسات اليوم الثاني إلى العلاقة بين الأمن والاستدامة خلال رحلة القطاع نحو تحقيق الحياد المناخي، وآفاق قطاع البناء مستقبلاً، بالإضافة إلى وضع استراتيجية قوية للوقاية من الحرائق في المباني.

واستضافت منصة الأمن السيبراني جلسةً حوارية بين متخصصين من قطاعاتٍ مختلفة يتشاركون نفس التحديات في مجالهم، لمناقشة التحديات التي تواجههم وارتباط ذلك بتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية.

ولفت أندريس ديسا، رئيس شؤون الأمن السيبراني في مبادلة، إلى أن التهديدات التي قد تواجه بيئات التكنولوجيا التشغيلية تتسم بالثبات إلى حدٍ كبير ولن يطرأ عليها أي تغيير، على خلاف بيئات تكنولوجيا المعلومات، لذا فإن مراقبة شبكة الأصول تعمل بشكل رائع في بيئة التكنولوجيا التشغيلية.

وقال أليكس نيكول، رئيس معرض إنترسك في ميسي فرانكفورت ميدل إيست، إن اليوم الثاني من المعرض ركز على إيجاد الحلول للتحديات المستقبلية سواء من خلال الجلسات الحوارية أو الشراكات أو عروض المنتجات.

وبوصفه الجهة المنظمة للأمن الإلكتروني في دبي، استعرض مركز دبي للأمن الإلكتروني، شراكته مع مجموعة تاليس، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الأمن السيبراني، إلى جانب مبادرة «سايبر نود» المخصصة للتدريب والاختبار والتجارب. وأفضت هذه الشراكة إلى إنشاء مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني الذي يوفر مختلف أوجه الدعم لجهود إمارة دبي، لتكون المدينة الأكثر أماناً في الفضاء الإلكتروني. وتوفر منصة «دي سي آي بارك» الإلكترونية التابعة للمركز إمكانية الوصول إلى دورات الأمن السيبراني المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات القطاع المختلفة.

وتواصل القيادة العامة لشرطة دبي، مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 24 من المعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة «إنترسك»، المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي على مدى 3 أيام، مقُدمة شرحاً حول أصولها الرقمية غير قابلة للاستبدال «NFT»، وآخر التحديثات التي أجرتها على تطبيقها الذكي ضمن نسخته الجديدة، إلى جانب تقديم شرحٍ حول آلية تقديم البلاغات على منصة E-Crime.

وتفصيلاً، قدمت شرطة دبي شرحاً حول النسخة الجديدة للتطبيق الذكي، بما يحويه من خصائص ومميزات توفر للمتعامل تجربة استثنائية لما يتضمنه من برمجة طورتها شرطة دبي، وذلك استناداً إلى أحدث المعايير العالمية في التصميم، من بينها تسجيل الدخول باستخدام بصمة الوجه.

وبين الملازم موسى الحليان السويدي، أن النسخة الجديدة من التطبيق تتضمن «لوحة بيانات»، تحوي تفاصيل البيانات الشخصية والبطاقات الإلكترونية وجميع المعاملات المُقدمة للمتعامل، بالإضافة إلى رسومات بيانية توضح نسبة استخدام الخدمات، والمخالفات المرورية المسجلة على الملف المروري.

ولفت الملازم السويدي إلى أن النسخة الجديدة من التطبيق تضم أيضاً خاصية الكشف عن الحوادث الخطيرة، إلى جانب قدرة التطبيق على إرسال طلب استغاثة (SOS) بشكل أوتوماتيكي ومن دون أي تدخل بشري، حال تعرض المركبة إلى حادث مروري بليغ، مبيناً أن التطبيق يتضمن أيضاً خاصية «إشعارات الحوادث الذكية»، والتي يقوم التطبيق من خلالها بإرسال تنبيهات صوتية عن وجود حادث في نفس الطريق، عبر الربط مع غرفة العمليات وبرمجة خوارزميات خاصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وخاصية تحديد المواقع.

أصول رقمية

قدمت شرطة دبي شرحاً لزوار المعرض حول أصولها الرقمية غير القابلة للاستبدال، وبينت الرقيب منال الجوهري أن الأصول الرقمية يتم صكها على سلسلة «البلوك تشين» وتحوي معلومات كاملة عن تاريخ إنشاء هذا الأصل الرقمي وصاحبه، موضحة أن كل المعلومات تكون موثقة على سلسلة «البلوك تشين» التي لا يمكن تزييفها أو نسخها مطلقاً. كما عرضت شرطة دبي في «إنترسك» خدمات منصة «ecrime»، وهي عبارة عن منصة تقدم خدمات معنية بتلقي بلاغات وشكاوى الجرائم المتعلقة بالإنترنت.