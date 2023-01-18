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نصف مليون معاملة ذكية  بشرطة الشارقة

ماجد النعيمي
19 يناير 2023 01:38

الشارقة (الاتحاد)

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 أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة،  إحصائيات المعاملات الذكية في الجانب المروري التي أنجزت في العام الماضي،  حيث بلغت 491 ألفاً، و431 معاملة ذكية مرورية عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية التابعة لوزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الشارقة‏.
 وقال المقدم ماجد النعيمي، نائب مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، إنه تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة فيما يخص تقديم الخدمة والتحول الذكي للتسهيل على المتعامل، ‏واستراتيجية وزارة الداخلية لإسعاد المتعاملين حول الخدمات المقدمة لهم، تحرص شرطة الشارقة على تعزيز جودة الحياة لأفراد المجتمع‎‏، من خلال العمل وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، وصولاً إلى الريادة في مجال تقديم الخدمات، ‏التي تضمن سرعة الإنجاز بأقل جهد ووقت.
ودعا المقدم ماجد النعيمي، المتعاملين من أفراد وشركات إلى الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة عبر‏ التطبيقات الذكية، المتاحة في الموقع الإلكتروني لشرطة الشارقة، ووزارة الداخلية، أو التطبيق الذكي لشرطة الشارقة، وتطبيق وزارة الداخلية، والتي تسهم في تقليل زمن رحلة المتعامل للحصول على الخدمات، وتحقق‏ السعادة وجودة الحياة لهم، موجهاً لهم أنه في حال وجود أي ملاحظات لديهم، تساهم في تطوير تقديم الخدمات.

شرطة الشارقة
الشارقة
وزارة الداخلية
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