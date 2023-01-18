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شرطة دبي تعقد منصة للخبراء

شرطة دبي تعقد منصة للخبراء
19 يناير 2023 01:38

دبي (الاتحاد)

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أعلن مجلس علماء شرطة دبي تنظيمه منصة الخبراء «اكسبرتس هب»، على هامش القمة الشرطية العالمية 2023، والتي تنعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة الممتدة بين 7 و9 من شهر مارس لعام 2023، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 250 شركة عارضة، وهو الحدث الأول في العالم الذي يجمع نخبة من قادة الشرطة والأمن ووكالات إنفاذ القانون العالمية وخبرائها في مكان واحد، للتعاون وتبادل المعلومات وأحدث المستجدات في المجالات ذات الصلة، ومناقشة أبرز التحديات العالمية في مجال مكافحة الجريمة، وسبل تعزيز الأمان.
وقالت الرائد دكتور خبير روضة الشامسي، رئيس فريق منصة الخبراء، عضو مجلس علماء شرطة دبي، إن المنصة تنعقد للمرة الأولى على هامش القمة الشرطية العالمية، وتُناقش 7 مجالات متخصصة على مدار 3 أيام، وتشمل التنبؤ الأمني، والجرائم الإلكترونية، والعملات الرقمية، والجرائم المستقبلية، وقرصنة الجينات، والميتافيرس، والأزمات والكوارث.
وأوضحت الرائد الشامسي، أن مجلس علماء شرطة دبي، وبالتعاون مع مجلس شرطة دبي لطلبة الجامعات والكليات، استقبل خلال الأشهر الماضية، بحوثاً ودراسات جامعية من الطلبة، للاطلاع عليها ودراساتها، واختيار الأفضل من بينها، لعرضه في منصة الخبراء، على أن يتم اختيار الفائزين في اليوم الختامي من القمة، بغية دراسة إمكانية تطبيق شرطة دبي للبحوث الفائزة مستقبلا.
تُنظم المنصة بالتعاون مع عدد من الشركاء الداخليين والخارجيين، وهم مجلس شرطة دبي لطلبة الجامعات والكليات، ومجلس المبتعثين، والإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وإدارة الإعلام الأمني وإدارة الهوية المؤسسية والمعارض، والخبراء من الإدارات التخصصية المعنية، والمتطوعين من شرطة دبي، إلى جانب الشركات المختصة المشاركة، والشركة المنظمة، والجامعات والكليات والمعاهد المحلية والعالمية.

شرطة دبي
محمد بن راشد
دبي
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