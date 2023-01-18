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افتتاح مسار البطائح للدراجات الهوائية

افتتاح مسار البطائح للدراجات الهوائية
18 يناير 2023 23:23

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإنشاء مسار مخصص لممارسة رياضة وهواية ركوب الدراجات الهوائية بإمارة الشارقة .. افتتح الشيخ سعود بن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية اليوم "مسار البطائح للدراجات الهوائية" بمرافقه فريق أندية الشارقة للدراجات الهوائية والذي يمتد بطول 24 كيلومتراً و48 كيلومتراً ذهاباً وإياباً وبإجمالي عرض 5 أمتار ويبدأ موازياً لشارع مليحة باتجاه منطقة "المنتثر" وصولاً لمنطقة "البحيص" بالمنطقة الوسطى من إمارة الشارقة.

حضر الافتتاح سعادة المستشار المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات وسعادة المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة وسعادة المهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات بإمارة الشارقة ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي ومنصور بوعصيبة رئيس اتحاد الامارات للدراجات وياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الامارات للدراجات.

ويعد المسار وجهة سياحية ورياضية متميزة لمحترفي وهواة ركوب الدراجات بكافة مناطق الإمارة وتم تصميمه وتنفيذه بإشراف هيئة تنفيذ المبادرات بالتعاون مع دائرة التخطيط والمساحة وهيئة الطرق والمواصلات بإمارة الشارقة بمواصفات عالمية توفر بيئة محفزة وآمنة لممارسة هذه الرياضة لما له من فوائد صحية وبيئية ومرورية.

وتم اختيار موقع المسار بناءً على عدة معايير أهمها جاذبيتها لمستخدمي الدراجات وتوفير الأمن والسلامة لهم حيث يخدم هذا المسار بشكل خاص مدينة الشارقة والبطائح ومدن المنطقة الوسطى.

وينقسم المسار إلى جزأين رئيسيين: الأول موازي لشارع مليحة بطول 9 كيلومترات ويمر خلالها على مسجد "أولي النهى" في منتصف المسافة

والثاني يتفرع بالاتجاه إلى مليحة من جسر محافز عبر منطقة ذات طبيعة خلابة على امتداد بطحاء "وادي المرة" وتتميز المنطقة بشعبية كبيرة لدى محبي الصحراء وتقام فيها بالشتاء مطاعم ومقاهي برية وأنشطة ترفيهية متنوعة.

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المصدر: وام
الشارقة
البطائح
سلطان القاسمي
الدراجات الهوائية
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